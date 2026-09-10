Перфоратор Makita DHR202RF
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Характеристики
Описание товара Перфоратор Makita DHR202RF
Перфоратор аккумуляторный Makita DHR202RF мощный сетевой агрегат, поддерживает три рабочих режима: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режим поворота долота, который применяется при откалывании плитки. Имеет электронную регулировку оборотов. Удобная прорезиненная рукоятка предназначена для комфортного удержания инструмента при интенсивных и длительных нагрузках. Предохранительная муфта защищает механизм перфоратора и пользователя в случае заклинивания оснастки. Функция реверса помогает освободить застрявшее в материале сверло. Расположение электродвигателя горизонтальное. Напряжение литий-ионного аккумулятора 18 В, ёмкость 3 Ач.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
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