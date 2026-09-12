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Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020

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Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото 1
Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото 2
Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото 3
Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото 4
Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото 5
Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото 6
Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото 7
Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
  • Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото 1
  • Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото 2
  • Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото 3
  • Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото 4
  • Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото 5
  • Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото 6
  • Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото 7
  • Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687544
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. энергия удара
2.4
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х25х10
Вес, кг.
3.75

Описание товара Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020

Благодаря бесщеточному двигателю и оптимизированному механизму GBH 187-LI Professional является чемпионом по скорости сверления и количестве отверстий, выполняемых на одной зарядке аккумулятора. Функция Constant Speed поддерживает постоянную скорость сверления. Аккумуляторный перфоратор удобнее держать в руках благодаря L-образной форме. Он оснащен функциями Vibration Control и KickBack Control, оптимизирующими соотношение цены и качества. Легко читаемый дисплей отображает уровень заряда аккумулятора и позволяет пользователю выбирать между автоматическим и любимым режимом, заданным в приложении BeConnected. Перфоратор GBH 187-LI Professional является высокопроизводительным инструментом, рассчитанным на сверление и легкое долбление бетона или сверление дерева и металла.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Развернуть
Макс. энергия удара
2.4
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря бесщеточному двигателю и оптимизированному механизму GBH 187-LI Professional является чемпионом по скорости сверления и количестве отверстий, выполняемых на одной зарядке аккумулятора. Функция Constant Speed поддерживает постоянную скорость сверления. Аккумуляторный перфоратор удобнее держать в руках благодаря L-образной форме. Он оснащен функциями Vibration Control и KickBack Control, оптимизирующими соотношение цены и качества. Легко читаемый дисплей отображает уровень заряда аккумулятора и позволяет пользователю выбирать между автоматическим и любимым режимом, заданным в приложении BeConnected. Перфоратор GBH 187-LI Professional является высокопроизводительным инструментом, рассчитанным на сверление и легкое долбление бетона или сверление дерева и металла.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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Отзывы


Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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