Перфоратор DeWalt D25144K
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 910 руб. 23 983 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 92870
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
65
Макс. энергия удара
3.2
Потребляемая мощность
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х12
Вес, кг.
5.5
Описание товара Перфоратор DeWalt D25144K
Перфоратор DeWalt D 25144 K укомплектован патроном SDS-plus, обеспечивающим простую смену оснастки. Дополнительная рукоятка является антивибрационной, благодаря чему работать гораздо комфортнее. В комплект поставки входит быстросъемный патрон 13 мм, что позволяет работать со стандартными битами и сверлами. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.
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Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Развернуть
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
65
Макс. энергия удара
3.2
Потребляемая мощность
900
Страна производитель
Китай
Перфоратор DeWalt D 25144 K укомплектован патроном SDS-plus, обеспечивающим простую смену оснастки. Дополнительная рукоятка является антивибрационной, благодаря чему работать гораздо комфортнее. В комплект поставки входит быстросъемный патрон 13 мм, что позволяет работать со стандартными битами и сверлами. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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