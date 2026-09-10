Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600)
Перфоратор Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 имеет три режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Также предусмотрена функция поворота долота, которая позволяет работать под разными углами. Смена рабочих насадок производится мгновенно, благодаря быстрозажимному патрону SDS-plus. Шарнирное крепление кабеля предотвращает разрыв. Первый перфоратор в своем классе с функцией Kickback Control, отключающей двигатель при заклинивании сверла! Максимальная производительность и надежность благодаря номинальной мощности 880 Вт, металлической крышке редуктора и функции активного гашения вибрации Vibration Control! НОВЫЙ ЧЕМОДАН L-Case Самый мощный инструмент в своем классе 880 Вт!!!! Максимальная производительность сверления и долбления в своём классе Увеличение срока службы на 25 % по сравнению с другими перфораторами этого класса для еще большей экономичности Снижение вибрации на 27 % по сравнению с предыдущей моделью благодаря активному гашению вибрации Сменный патрон для быстрого перехода от ударного сверления в бетоне к сверлению без удара в древесине и металле Блокировка вращения для долбления Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов Поворотный щёткодержатель для обеспечения одинаковой мощности как при правом, так и левом вращении Предохранительная муфта для защиты пользователя и самого инструмента Реверс для разблокировки заклинившего сверла Плавная регулировка числа оборотов для точного начала сверления Быстрая замена оснастки Сменить оснастку легко и быстро, благодаря наличию патрона SDS-plus в конструкции инструмента. Kickback Control, отключающий двигатель при заклинивании сверла! Три режима Перфоратор имеет три режима работы: режим сверления, режим долбления и режим бурения, что расширяет функциональный ряд инструмента. Охлаждение двигателя Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Наличие реверса Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Данное устройство реверса увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и сохраняет максимальную мощность при обратном вращении. Ограничение глубины Регулируемый ограничитель глубины используется для сверления несквозных отверстий. Удобное управление С помощью нажатия на клавишу пуска можно легко регулировать рабочую скорость. Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки; Система KickBack Control сводит риск травмирования к минимуму; Магниевый корпус редуктора - для повышенной надежности; Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ; Плавная регулировка числа оборотов - для точного начала сверления; Предохранительная муфта защищает пользователя и сам инструмент при заклинивании бура; Длинный электрический кабель (4 м) - для свободного передвижения; Активная система гашения вибрации с антивибрационным механизмом - для комфортной работы; Поворотный щеткодержатель (одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении); Чемодан - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 . Комплектация: Перфоратор; Быстросменный патрон (2 608 572 212); Дополнительная рукоятка (2 602 025 141); Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010); Салфетка; Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213); Чемодан L-Case.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличии БесплатноЦена 28 040 руб.7010 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК
-
В наличииЦена 31 640 руб.7910 руб. в СплитПерфоратор DeWalt DCH263N-XJ
-
В наличииЦена 33 830 руб.8458 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 50 мм, 1700 Вт, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-50-17...
-
В наличии БесплатноЦена 38 660 руб.9665 руб. в СплитПерфоратор SDS-plus DeWALT D25333K
-
В наличииЦена 43 410 руб.10853 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 48 мм, 1400 Вт, АВТ, бесщеточный SDS-Max, Профес...
-
В наличии БесплатноЦена 55 640 руб.13910 руб. в СплитПерфоратор DeWalt D25481K-QS патрон:SDS-max уд.:6.1Дж 1050Вт (ке...
-
В наличииЦена 59 960 руб.14990 руб. в СплитПерфоратор DeWalt SDS-plus D25413K-QS
-
В наличииЦена 62 590 руб.15648 руб. в СплитПерфоратор DeWalt D25614K-QS
-
В наличии БесплатноЦена 71 820 руб.17955 руб. в СплитПерфоратор Makita HR5202C
-
В наличии БесплатноЦена 95 800 руб.23950 руб. в СплитПерфоратор SDS Max DeWalt D25733K
-
В наличии БесплатноЦена 108 320 руб.27080 руб. в СплитПерфоратор SDS Max Dewalt D25773K
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Отзывы о товаре Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600)