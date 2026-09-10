Описание товара Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600)

Перфоратор Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 имеет три режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Также предусмотрена функция поворота долота, которая позволяет работать под разными углами. Смена рабочих насадок производится мгновенно, благодаря быстрозажимному патрону SDS-plus. Шарнирное крепление кабеля предотвращает разрыв. Первый перфоратор в своем классе с функцией Kickback Control, отключающей двигатель при заклинивании сверла! Максимальная производительность и надежность благодаря номинальной мощности 880 Вт, металлической крышке редуктора и функции активного гашения вибрации Vibration Control! НОВЫЙ ЧЕМОДАН L-Case Самый мощный инструмент в своем классе 880 Вт!!!! Максимальная производительность сверления и долбления в своём классе Увеличение срока службы на 25 % по сравнению с другими перфораторами этого класса для еще большей экономичности Снижение вибрации на 27 % по сравнению с предыдущей моделью благодаря активному гашению вибрации Сменный патрон для быстрого перехода от ударного сверления в бетоне к сверлению без удара в древесине и металле Блокировка вращения для долбления Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов Поворотный щёткодержатель для обеспечения одинаковой мощности как при правом, так и левом вращении Предохранительная муфта для защиты пользователя и самого инструмента Реверс для разблокировки заклинившего сверла Плавная регулировка числа оборотов для точного начала сверления Быстрая замена оснастки Сменить оснастку легко и быстро, благодаря наличию патрона SDS-plus в конструкции инструмента. Kickback Control, отключающий двигатель при заклинивании сверла! Три режима Перфоратор имеет три режима работы: режим сверления, режим долбления и режим бурения, что расширяет функциональный ряд инструмента. Охлаждение двигателя Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Наличие реверса Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Данное устройство реверса увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и сохраняет максимальную мощность при обратном вращении. Ограничение глубины Регулируемый ограничитель глубины используется для сверления несквозных отверстий. Удобное управление С помощью нажатия на клавишу пуска можно легко регулировать рабочую скорость. Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки; Система KickBack Control сводит риск травмирования к минимуму; Магниевый корпус редуктора - для повышенной надежности; Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ; Плавная регулировка числа оборотов - для точного начала сверления; Предохранительная муфта защищает пользователя и сам инструмент при заклинивании бура; Длинный электрический кабель (4 м) - для свободного передвижения; Активная система гашения вибрации с антивибрационным механизмом - для комфортной работы; Поворотный щеткодержатель (одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении); Чемодан - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 . Комплектация: Перфоратор; Быстросменный патрон (2 608 572 212); Дополнительная рукоятка (2 602 025 141); Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010); Салфетка; Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213); Чемодан L-Case.