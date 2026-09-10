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Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600)

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Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600) - фото 1
Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600) - фото 2
Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600) - фото 3
Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600) - фото 4
Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
  • Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600) - фото 1
  • Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600) - фото 2
  • Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600) - фото 3
  • Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600) - фото 4
  • Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33780
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Перфораторы
Комплектация
см. ниже в описании
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х42х12
Вес, кг.
5.68

Описание товара Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600)

Перфоратор Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 имеет три режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Также предусмотрена функция поворота долота, которая позволяет работать под разными углами. Смена рабочих насадок производится мгновенно, благодаря быстрозажимному патрону SDS-plus. Шарнирное крепление кабеля предотвращает разрыв. Первый перфоратор в своем классе с функцией Kickback Control, отключающей двигатель при заклинивании сверла! Максимальная производительность и надежность благодаря номинальной мощности 880 Вт, металлической крышке редуктора и функции активного гашения вибрации Vibration Control! НОВЫЙ ЧЕМОДАН L-Case Самый мощный инструмент в своем классе 880 Вт!!!! Максимальная производительность сверления и долбления в своём классе Увеличение срока службы на 25 % по сравнению с другими перфораторами этого класса для еще большей экономичности Снижение вибрации на 27 % по сравнению с предыдущей моделью благодаря активному гашению вибрации Сменный патрон для быстрого перехода от ударного сверления в бетоне к сверлению без удара в древесине и металле Блокировка вращения для долбления Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов Поворотный щёткодержатель для обеспечения одинаковой мощности как при правом, так и левом вращении Предохранительная муфта для защиты пользователя и самого инструмента Реверс для разблокировки заклинившего сверла Плавная регулировка числа оборотов для точного начала сверления Быстрая замена оснастки Сменить оснастку легко и быстро, благодаря наличию патрона SDS-plus в конструкции инструмента. Kickback Control, отключающий двигатель при заклинивании сверла! Три режима Перфоратор имеет три режима работы: режим сверления, режим долбления и режим бурения, что расширяет функциональный ряд инструмента. Охлаждение двигателя Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Наличие реверса Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Данное устройство реверса увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и сохраняет максимальную мощность при обратном вращении. Ограничение глубины Регулируемый ограничитель глубины используется для сверления несквозных отверстий. Удобное управление С помощью нажатия на клавишу пуска можно легко регулировать рабочую скорость. Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки; Система KickBack Control сводит риск травмирования к минимуму; Магниевый корпус редуктора - для повышенной надежности; Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ; Плавная регулировка числа оборотов - для точного начала сверления; Предохранительная муфта защищает пользователя и сам инструмент при заклинивании бура; Длинный электрический кабель (4 м) - для свободного передвижения; Активная система гашения вибрации с антивибрационным механизмом - для комфортной работы; Поворотный щеткодержатель (одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении); Чемодан - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 . Комплектация: Перфоратор; Быстросменный патрон (2 608 572 212); Дополнительная рукоятка (2 602 025 141); Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010); Салфетка; Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213); Чемодан L-Case.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Перфораторы
Комплектация
см. ниже в описании
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 имеет три режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Также предусмотрена функция поворота долота, которая позволяет работать под разными углами. Смена рабочих насадок производится мгновенно, благодаря быстрозажимному патрону SDS-plus. Шарнирное крепление кабеля предотвращает разрыв. Первый перфоратор в своем классе с функцией Kickback Control, отключающей двигатель при заклинивании сверла! Максимальная производительность и надежность благодаря номинальной мощности 880 Вт, металлической крышке редуктора и функции активного гашения вибрации Vibration Control! НОВЫЙ ЧЕМОДАН L-Case Самый мощный инструмент в своем классе 880 Вт!!!! Максимальная производительность сверления и долбления в своём классе Увеличение срока службы на 25 % по сравнению с другими перфораторами этого класса для еще большей экономичности Снижение вибрации на 27 % по сравнению с предыдущей моделью благодаря активному гашению вибрации Сменный патрон для быстрого перехода от ударного сверления в бетоне к сверлению без удара в древесине и металле Блокировка вращения для долбления Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов Поворотный щёткодержатель для обеспечения одинаковой мощности как при правом, так и левом вращении Предохранительная муфта для защиты пользователя и самого инструмента Реверс для разблокировки заклинившего сверла Плавная регулировка числа оборотов для точного начала сверления Быстрая замена оснастки Сменить оснастку легко и быстро, благодаря наличию патрона SDS-plus в конструкции инструмента. Kickback Control, отключающий двигатель при заклинивании сверла! Три режима Перфоратор имеет три режима работы: режим сверления, режим долбления и режим бурения, что расширяет функциональный ряд инструмента. Охлаждение двигателя Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Наличие реверса Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Данное устройство реверса увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и сохраняет максимальную мощность при обратном вращении. Ограничение глубины Регулируемый ограничитель глубины используется для сверления несквозных отверстий. Удобное управление С помощью нажатия на клавишу пуска можно легко регулировать рабочую скорость. Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки; Система KickBack Control сводит риск травмирования к минимуму; Магниевый корпус редуктора - для повышенной надежности; Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ; Плавная регулировка числа оборотов - для точного начала сверления; Предохранительная муфта защищает пользователя и сам инструмент при заклинивании бура; Длинный электрический кабель (4 м) - для свободного передвижения; Активная система гашения вибрации с антивибрационным механизмом - для комфортной работы; Поворотный щеткодержатель (одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении); Чемодан - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 . Комплектация: Перфоратор; Быстросменный патрон (2 608 572 212); Дополнительная рукоятка (2 602 025 141); Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010); Салфетка; Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213); Чемодан L-Case.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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