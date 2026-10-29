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Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000)

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Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 1
Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 2
Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 3
Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 4
Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 5
Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 6
Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 7
Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Предохранительная муфта
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
  • Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 1
  • Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 2
  • Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 3
  • Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 4
  • Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 5
  • Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 6
  • Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 7
  • Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 190 руб. 
Начислим 596 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 36362
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000)
37 190 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
да
Дополнительные щетки в комплекте
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Блокировка кнопки включения
нет
Предохранительная муфта
да
Ограничитель глубины сверления
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
нет
Антивибрационная система
да
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Минимальный диаметр патрона
10
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Максимальный крутящий момент
18
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
80
Макс. энергия удара
3.1
Питание
сеть
Потребляемая мощность
800
Ширина, см
32.6
Высота, см
23.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х12
Вес, кг.
7.5

Описание товара Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000)

Три режима работы. Мощность - 800 Вт. Сила удара - 3.1 Дж



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
да
Дополнительные щетки в комплекте
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Блокировка кнопки включения
нет
Предохранительная муфта
да
Ограничитель глубины сверления
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Фиксация шпинделя
нет
Антивибрационная система
да
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Минимальный диаметр патрона
10
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Максимальный крутящий момент
18
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
80
Макс. энергия удара
3.1
Питание
сеть
Потребляемая мощность
800
Ширина, см
32.6
Высота, см
23.3
Страна производитель
Китай
Описание
Три режима работы. Мощность - 800 Вт. Сила удара - 3.1 Дж


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 37190 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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