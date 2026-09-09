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Перфоратор Makita HR2631FT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Makita HR2631FT

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Перфоратор Makita HR2631FT - фото 2
Перфоратор Makita HR2631FT - фото 3
Перфоратор Makita HR2631FT - фото 4
Перфоратор Makita HR2631FT - фото 5
Перфоратор Makita HR2631FT - фото 6
Перфоратор Makita HR2631FT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
  • Перфоратор Makita HR2631FT - фото 1
  • Перфоратор Makita HR2631FT - фото 2
  • Перфоратор Makita HR2631FT - фото 3
  • Перфоратор Makita HR2631FT - фото 4
  • Перфоратор Makita HR2631FT - фото 5
  • Перфоратор Makita HR2631FT - фото 6
  • Перфоратор Makita HR2631FT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 267061
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х22х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Перфоратор Makita HR2631FT

Модель используется для работы с деревом, сталью и бетоном. Для удобной работы в темном помещении, инструмент оснащен встроенной светодиодной подсветкой. Функция реверса позволяет легко извлекать бур из плотных материалов и глубоких отверстий. Она представлена поворотом угольных щеток, что обеспечивает одинаковую мощность при разностороннем вращении, а также увеличивает рабочий ресурс щеток.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор Makita HR2631FT




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Описание
Модель используется для работы с деревом, сталью и бетоном. Для удобной работы в темном помещении, инструмент оснащен встроенной светодиодной подсветкой. Функция реверса позволяет легко извлекать бур из плотных материалов и глубоких отверстий. Она представлена поворотом угольных щеток, что обеспечивает одинаковую мощность при разностороннем вращении, а также увеличивает рабочий ресурс щеток.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
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Отзывы


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