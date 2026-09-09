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Перфоратор Зубр П-22-650 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Зубр П-22-650

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Перфоратор Зубр П-22-650 - фото 2
Перфоратор Зубр П-22-650 - фото 3
Перфоратор Зубр П-22-650 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
  • Перфоратор Зубр П-22-650 - фото 1
  • Перфоратор Зубр П-22-650 - фото 2
  • Перфоратор Зубр П-22-650 - фото 3
  • Перфоратор Зубр П-22-650 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270940
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Максимальный крутящий момент
870
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
2.3
Потребляемая мощность
650
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х11
Вес, кг.
4.5

Описание товара Перфоратор Зубр П-22-650

Перфоратор ЗУБР МАСТЕР П-22-650 помогает бурить отверстия, долбить бетон, сверлить отверстия в металле и дереве. Благодаря патрону SDS-plus, смена оснастки не занимает много времени. Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора. В комплект входит ограничитель глубины, с помощью которого можно делать одинаковые отверстия или аккуратно сверлить на заданную глубину.



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Зубр П-22-650




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Максимальный крутящий момент
870
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
2.3
Потребляемая мощность
650
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор ЗУБР МАСТЕР П-22-650 помогает бурить отверстия, долбить бетон, сверлить отверстия в металле и дереве. Благодаря патрону SDS-plus, смена оснастки не занимает много времени. Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора. В комплект входит ограничитель глубины, с помощью которого можно делать одинаковые отверстия или аккуратно сверлить на заданную глубину.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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Отзывы


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