Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470)
Оригинальный товар
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Характеристики
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
28
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
В наличии
Код товара: 721893
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 990 руб.
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Характеристики
Бренд
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
28
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х12
Вес, кг.
5.15
Описание товара Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470)
Перфоратор ЗП-2470 - мощный и компактный перфоратор, аналог модели 2470. Отличное соотношение вес / производительность / надежность, достаточный диаметр бурения для большинства крепежа. Длинный провод не ограничивает возможность работы вдали от розетки Применение Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента
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Теги товара: SDS PLUS
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Бренд
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
28
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
2.7
Развернуть
Страна производитель
Китай
Перфоратор ЗП-2470 - мощный и компактный перфоратор, аналог модели 2470. Отличное соотношение вес / производительность / надежность, достаточный диаметр бурения для большинства крепежа. Длинный провод не ограничивает возможность работы вдали от розетки Применение Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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