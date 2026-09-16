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Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте)

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Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 1
Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 2
Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 3
Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 4
Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 5
Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 6
Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 7
Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 8
Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 9
Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 10
Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 11
Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфоратор
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
24
  • Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 1
  • Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 2
  • Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 3
  • Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 4
  • Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 5
  • Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 6
  • Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 7
  • Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 8
  • Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 9
  • Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 10
  • Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 11
  • Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716912
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте)
5 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Перфоратор
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
перфоратор, ограничитель глубины, кейс для переноски и хранения, дополнительная рукоятка, документация, упаковка
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
24
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Количество ударов
5400
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
3
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х26х11
Вес, кг.
4.2

Описание товара Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте)

Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-26/800ЭР Повышенная мощность и улучшенная эргономика, обрезиненная поверхность основной рукоятки – все это позволяет работать дольше, и с большей производительностью. Щеточный реверс облегчает режим работы коллектора электродвигателя, продляя его ресурс, а отсутствие надкуркового флажка переключения реверса избавляет перфоратор от «детской» болезни машин с электронным реверсом – перелома этого флажка. Проведенные испытания показали, что производительность этого перфоратора соответствует производительности лучших профессиональных 3 килограммовых перфораторов - мощность удара на рабочем инструменте до 3 Дж. Легкое и четкое переключение режимов с дополнительной фиксацией позволяет использовать перфоратор в различных качествах – в первую очередь, как перфоратор, а так же как дрель, установив в SDS-plus зажим переходник с сверлильным патроном (приобретается отдельно), в качестве мощного шуруповерта, зажав в сверлильном патроне биту или воспользовавшись специальным переходником SDS-plus – шестигранник, в качестве легкого отбойного молотка, поставив в зажим долото или зубило. Механизм выбора положения рабочего инструмента имеет 48 фиксированных положений, что без труда позволяет подобрать нужный наклон зубила. Один инструмент совмещает три: перфоратор, дрель/шуруповерт и легкий отбойный молоток. При выполнении некоторых деликатных работ, например при сверлении в кафельной плитке твердосплавным сверлом, поможет регулировка частоты вращения, она уменьшает количество оборотов двигателя и уменьшает энергию удара, позволяя аккуратно пройти отверстием плитку, а затем прибавить оборотов для ускорения бурения отверстия в стене. Предохранительная муфта избавит оператора от травм, а сам инструмент от поломки при неожиданном заклинивании бура в шпуре, а резиновый электрошнур длиной 4 метра позволит нормально работать не таская за собой удлинитель. Для удобства переноски и хранения перфоратор комплектуется кейсом. Технические особенности: Универсальный перфоратор широкого применения Три режима работы: вращательный, ударно-вращательный и ударный (режим отбойного молотка). Компрессионно-вакуумный ударный механизм Предохранительная муфта Надежный выключатель Defond Электронная регулировка частоты вращения, энергии и частоты ударов Щеточный реверс



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Перфоратор
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
перфоратор, ограничитель глубины, кейс для переноски и хранения, дополнительная рукоятка, документация, упаковка
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
нет
Развернуть
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
24
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Количество ударов
5400
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
3
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Россия
Описание
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-26/800ЭР Повышенная мощность и улучшенная эргономика, обрезиненная поверхность основной рукоятки – все это позволяет работать дольше, и с большей производительностью. Щеточный реверс облегчает режим работы коллектора электродвигателя, продляя его ресурс, а отсутствие надкуркового флажка переключения реверса избавляет перфоратор от «детской» болезни машин с электронным реверсом – перелома этого флажка. Проведенные испытания показали, что производительность этого перфоратора соответствует производительности лучших профессиональных 3 килограммовых перфораторов - мощность удара на рабочем инструменте до 3 Дж. Легкое и четкое переключение режимов с дополнительной фиксацией позволяет использовать перфоратор в различных качествах – в первую очередь, как перфоратор, а так же как дрель, установив в SDS-plus зажим переходник с сверлильным патроном (приобретается отдельно), в качестве мощного шуруповерта, зажав в сверлильном патроне биту или воспользовавшись специальным переходником SDS-plus – шестигранник, в качестве легкого отбойного молотка, поставив в зажим долото или зубило. Механизм выбора положения рабочего инструмента имеет 48 фиксированных положений, что без труда позволяет подобрать нужный наклон зубила. Один инструмент совмещает три: перфоратор, дрель/шуруповерт и легкий отбойный молоток. При выполнении некоторых деликатных работ, например при сверлении в кафельной плитке твердосплавным сверлом, поможет регулировка частоты вращения, она уменьшает количество оборотов двигателя и уменьшает энергию удара, позволяя аккуратно пройти отверстием плитку, а затем прибавить оборотов для ускорения бурения отверстия в стене. Предохранительная муфта избавит оператора от травм, а сам инструмент от поломки при неожиданном заклинивании бура в шпуре, а резиновый электрошнур длиной 4 метра позволит нормально работать не таская за собой удлинитель. Для удобства переноски и хранения перфоратор комплектуется кейсом. Технические особенности: Универсальный перфоратор широкого применения Три режима работы: вращательный, ударно-вращательный и ударный (режим отбойного молотка). Компрессионно-вакуумный ударный механизм Предохранительная муфта Надежный выключатель Defond Электронная регулировка частоты вращения, энергии и частоты ударов Щеточный реверс


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
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Отзывы


Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5230 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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