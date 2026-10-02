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Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335

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Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 1
Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 2
Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 3
Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 4
Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 5
Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 6
Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 7
Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 8
Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
  • Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 1
  • Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 2
  • Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 3
  • Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 4
  • Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 5
  • Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 6
  • Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 7
  • Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 8
  • Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267070
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335
5 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х34х11
Вес, кг.
4.98

Описание товара Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335

Перфоратор PATRIOT RH 262Q The One представляет собой современный удобный в использовании инструмент, предназначенный для выполнения сверления с ударом таких материалов, имеющих наиболее твердую структуру, как бетон, кирпич или натуральный или искусственный камень, а также для несложных долбежных операций. Помимо этого, его можно использовать для обработки металла, дерева или пластика при ремонтно-строительных или демонтажных работах.



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Отзывы о товаре Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор PATRIOT RH 262Q The One представляет собой современный удобный в использовании инструмент, предназначенный для выполнения сверления с ударом таких материалов, имеющих наиболее твердую структуру, как бетон, кирпич или натуральный или искусственный камень, а также для несложных долбежных операций. Помимо этого, его можно использовать для обработки металла, дерева или пластика при ремонтно-строительных или демонтажных работах.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335 - по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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