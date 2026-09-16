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Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М)

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Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 1
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 2
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 3
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 4
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 5
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 6
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 7
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 8
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 9
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 10
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 11
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 12
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 13
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 1
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 2
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 3
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 4
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 5
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 6
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 7
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 8
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 9
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 10
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 11
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 12
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 13
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 940 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721895
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М)
7 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Макс. энергия удара
3.2
Потребляемая мощность
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х12
Вес, кг.
5.45

Описание товара Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М)

Новинка в линейке профессиональных перфораторов. Металлическая вставка корпуса редуктора обеспечивает лучший отвод тепла от наиболее нагруженного механизма и гарантирует большую прочность при нагрузках. Это позволяет выполнять работу буром до 28 мм и коронкой до 80 мм без ущерба для изделия Применение Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Макс. энергия удара
3.2
Развернуть
Потребляемая мощность
900
Страна производитель
Китай
Описание
Новинка в линейке профессиональных перфораторов. Металлическая вставка корпуса редуктора обеспечивает лучший отвод тепла от наиболее нагруженного механизма и гарантирует большую прочность при нагрузках. Это позволяет выполнять работу буром до 28 мм и коронкой до 80 мм без ущерба для изделия Применение Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 М) – стоимость товара 7940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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