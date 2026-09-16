Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000)
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Характеристики
Описание товара Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000)
Перфоратор ЗУБР ПВ-28-1000, предназначен для быстрого и производительного бурения отверстий и долбления бетона, а также сверления отверстий в металле и дереве Достаточная сила удара позволяет быстро выполнять отверстия даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления Три режима работы - сверление, сверление с ударом и удар - делают изделие универсальным инструментом широкого применения Патрон SDS Plus для установки широкого спектра расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы Антивибрационная система значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента Индикаторы включения в сеть и износа щеток облегчают эксплуатацию
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Теги товара: SDS PLUS
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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