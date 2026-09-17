Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В
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Характеристики
Описание товара Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В
Аккумуляторный перфоратор MTX RHB-BL-20-26 26780 с бесщеточным двигателем работает от батареи Li-Ion 20 В и развивает энергию удара 3 Дж. Позволяет сверлить различные материалы, бурить отверстия, штробить и пробивать борозды в бетоне, камне, кирпиче, разрушать кирпичную кладку. Мощный бесщеточный двигатель устойчив к высоким нагрузкам и обеспечивает силу удара, достаточную для эффективной работы с материалами высокой твердости. Максимальный диаметр сверления в бетоне достигает 26 мм, древесине — 30 мм, металле — 10 мм. Патрон совместим с оснасткой SDS Plus, которая надежно фиксируется и не проворачивается во время работы. Перфоратор позволяет успешно решать большинство задач в быту.
Преимущества
- Выбор оптимального режима — предусмотрена возможность сверления, сверления с ударом и долбления.
- Эффективность — угловое положение долота регулируется для более удобной работы.
- Плавная настройка — частота вращения регулируется в диапазоне 0-950 об/мин, частота ударов — в пределах 0-4700 уд/мин, для этого достаточно изменить силу нажатия на клавишу пуска.
- Безопасность — предохранительная муфта мгновенно останавливает вращение бура в случае заклинивания, что предотвращает травмирование пользователя.
- Готовность к работе — аккумулятор емкостью 4 А·ч и зарядное устройство входят в комплект поставки.
- Эргономичность — боковую рукоятку можно зафиксировать в любом удобном положении для наиболее комфортной и безопасной работы.
- Сверление отверстий заданной глубины — в комплект поставки входит специальный ограничитель.
- Функция реверса — направление вращения можно легко изменить при необходимости.
- Блокировка случайного включения — переключатель реверса, установленный в среднее положение, предотвращает непредвиденный запуск двигателя.
- Удобное хранение и транспортировка — инструмент с аксессуарами упакован в надежный пластиковый кейс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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Аккумуляторный перфоратор MTX RHB-BL-20-26 26780 с бесщеточным двигателем работает от батареи Li-Ion 20 В и развивает энергию удара 3 Дж. Позволяет сверлить различные материалы, бурить отверстия, штробить и пробивать борозды в бетоне, камне, кирпиче, разрушать кирпичную кладку. Мощный бесщеточный двигатель устойчив к высоким нагрузкам и обеспечивает силу удара, достаточную для эффективной работы с материалами высокой твердости. Максимальный диаметр сверления в бетоне достигает 26 мм, древесине — 30 мм, металле — 10 мм. Патрон совместим с оснасткой SDS Plus, которая надежно фиксируется и не проворачивается во время работы. Перфоратор позволяет успешно решать большинство задач в быту.
Преимущества
- Выбор оптимального режима — предусмотрена возможность сверления, сверления с ударом и долбления.
- Эффективность — угловое положение долота регулируется для более удобной работы.
- Плавная настройка — частота вращения регулируется в диапазоне 0-950 об/мин, частота ударов — в пределах 0-4700 уд/мин, для этого достаточно изменить силу нажатия на клавишу пуска.
- Безопасность — предохранительная муфта мгновенно останавливает вращение бура в случае заклинивания, что предотвращает травмирование пользователя.
- Готовность к работе — аккумулятор емкостью 4 А·ч и зарядное устройство входят в комплект поставки.
- Эргономичность — боковую рукоятку можно зафиксировать в любом удобном положении для наиболее комфортной и безопасной работы.
- Сверление отверстий заданной глубины — в комплект поставки входит специальный ограничитель.
- Функция реверса — направление вращения можно легко изменить при необходимости.
- Блокировка случайного включения — переключатель реверса, установленный в среднее положение, предотвращает непредвиденный запуск двигателя.
- Удобное хранение и транспортировка — инструмент с аксессуарами упакован в надежный пластиковый кейс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Отзывы о товаре Перфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж, Li-Ion, 20 В