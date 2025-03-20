Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфоратор
В кейсе
нет
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%16 200 руб. 27 138 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 620465
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
Макс. энергия удара
2
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х11
Вес, кг.
3.16
Описание товара Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120
Комфорт в работе и высокая производительность с бесщёточным двигателем. Бесщёточный двигатель для комфортной работы, увеличения срока службы и производительности: на 20% больше отверстий по сравнению с предшественником на одном заряде батареи.
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Бренд
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
Макс. энергия удара
2
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Комфорт в работе и высокая производительность с бесщёточным двигателем. Бесщёточный двигатель для комфортной работы, увеличения срока службы и производительности: на 20% больше отверстий по сравнению с предшественником на одном заряде батареи.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Достоинства:
Комментарий:
пришёл в срок. бурит норм. пробовал и перемычки ж.б берет без проблем.4 бала за то что не очень нравиться кнопка включения.как-то с запозданием включаетьса
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо в деле не пробовал , но батарею надо брать мощную как минимум на 8 ампер
Достоинства:
Комментарий:
Смешанные чувства, для несложных задач пойдет
Достоинства:
Комментарий:
Пару раз слегка поработал без нагрузок дальше больше думаю работать
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответсвует ожиданию.
Достоинства:
Комментарий:
Перфоратор не плохой. Компактный. Бурит хорошо. На батарее 2а буром 6на50 делает 40 отверстий. Отдыхать не давал. Может и больше бы просверлил. Заказал батарею на 5а. Жду))
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала мужу, очень доволен. Не первый инструмент этой фирмы. Нравится цена-качество.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший перфоратор, брал для работы, на фасадах Лёгкий, компактный, свою функцию выполняет
Достоинства:
Комментарий:
Для дома, дачи, деревни - отличный вариант Компактный, достаточно мощный Многие блогеры сравнивают с dewalt, мол на пару секунд бурит быстрее чем данный перф…не вижу смысла переплачивать в 4 раза за пару секунд если берёте для дома.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично сверлит, повесил гардину без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Не на чем проверить,аккумулятор в пути еще,думаю не разочарует меня
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую приобрести на 4 ампера аккумулятор.
Достоинства:
Комментарий:
Заказал аккумулятор посмотрим его в работе. Пришёл аккумулятор 5ти амперный, долбит хорошо берите
Достоинства:
Комментарий:
Взял без акб, купил отдельно на 4ач. работает норм, отверстия в квартире сверлит. Приобрёл уже достаточно разного аккумуляторного уструмента на платформе АПИ от интерскол, акб подходят везде, что очень удобно, если на одном инструменте разрядился акб, можно взять с другого. Покупкой очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
когда офармлял заказ все было в комплекте и зарядник и акамулятопр ...в процесе сборки заказа почему то все пропало из описания товара
Достоинства:
Комментарий:
Давно мечтал об аккумуляторном перфораторе. Вставил аккумулятор — жужжит и крутится. В работе ещё не испытывал.
Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120
Достоинства:
Комментарий:
пришёл в срок. бурит норм. пробовал и перемычки ж.б берет без проблем.4 бала за то что не очень нравиться кнопка включения.как-то с запозданием включаетьса
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо в деле не пробовал , но батарею надо брать мощную как минимум на 8 ампер
Достоинства:
Комментарий:
Смешанные чувства, для несложных задач пойдет
Достоинства:
Комментарий:
Пару раз слегка поработал без нагрузок дальше больше думаю работать
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответсвует ожиданию.
Достоинства:
Комментарий:
Перфоратор не плохой. Компактный. Бурит хорошо. На батарее 2а буром 6на50 делает 40 отверстий. Отдыхать не давал. Может и больше бы просверлил. Заказал батарею на 5а. Жду))
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала мужу, очень доволен. Не первый инструмент этой фирмы. Нравится цена-качество.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший перфоратор, брал для работы, на фасадах Лёгкий, компактный, свою функцию выполняет
Достоинства:
Комментарий:
Для дома, дачи, деревни - отличный вариант Компактный, достаточно мощный Многие блогеры сравнивают с dewalt, мол на пару секунд бурит быстрее чем данный перф…не вижу смысла переплачивать в 4 раза за пару секунд если берёте для дома.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично сверлит, повесил гардину без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Не на чем проверить,аккумулятор в пути еще,думаю не разочарует меня
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую приобрести на 4 ампера аккумулятор.
Достоинства:
Комментарий:
Заказал аккумулятор посмотрим его в работе. Пришёл аккумулятор 5ти амперный, долбит хорошо берите
Достоинства:
Комментарий:
Взял без акб, купил отдельно на 4ач. работает норм, отверстия в квартире сверлит. Приобрёл уже достаточно разного аккумуляторного уструмента на платформе АПИ от интерскол, акб подходят везде, что очень удобно, если на одном инструменте разрядился акб, можно взять с другого. Покупкой очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
когда офармлял заказ все было в комплекте и зарядник и акамулятопр ...в процесе сборки заказа почему то все пропало из описания товара
Достоинства:
Комментарий:
Давно мечтал об аккумуляторном перфораторе. Вставил аккумулятор — жужжит и крутится. В работе ещё не испытывал.