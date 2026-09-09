Перфоратор Makita HR2800
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Характеристики
Описание товара Перфоратор Makita HR2800
Перфоратор Makita HR2800 - профессиональный инструмент для сверления различных материалов, в том числе камня и бетона. Работает он в двух режимах – чистого сверления и сверления с ударом. Установка режимов осуществляется посредством поворотного переключателя, расположенного с левой стороны корпуса, что исключает его случайное смещение. Несмотря на довольно скромные габариты, данный инструмент чрезвычайно трудолюбив и впечатляюще вынослив. Перфоратора Макита HR2800 наделен мощным пылезащищенным двигателем и прочным ударным механизмом. Кстати, вертикальное расположение двигателя позволяет использовать увеличенный боек, что и было реализовано в данном инструменте. К тому же такая конструкция позволяет избежать излишних вибраций в самом механизме, что продлевает срок его службы. По части последнего стоит отметить и тот факт, что на холостом ходу ударная функция бездействует. Энергия удара – 2.9 Дж. Боек совершает 4500 ударов в минуту. Максимально возможное число оборотов на холостом ходу (без нагрузки) – 1100 об/мин. Скорость вращения бура регулируется электроникой и находится в прямой зависимости от силы давления на пусковой курок: чем сильнее «утапливаете» гашетку, тем быстрее вращается насадка, и наоборот. Из-за высокого крутящего момента при заклинивании бура инструмент мог бы представлять серьезную опасность для пользователя, да и механизму не поздоровилось бы, если бы не предохранительная муфта, разъединяющая вал и редуктор в критических ситуациях. Усовершенствованный реверс позволяет без проблем извлекать бур, застрявший в глубоком отверстии или же зажатый плотным материалом. Благодаря этой же функции и с учетом небольшого веса перфоратора Makita HR 2800 его можно использовать для «черновых» шуруповертных работ. Патрон SDS-plus надежно удерживает насадки с соответствующим хвостовиком и обеспечивает их простую замену. Излишние вибрации эффективно гасятся посредством прорезиненной вставки на основной рукоятке и антивибрационной боковой рукояткой.
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