Перфоратор DeWalt D25033K-QS патрон:SDS-plus уд.:2.1Дж (кейс в комплекте)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681513
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
50
Макс. энергия удара
2
Потребляемая мощность
710
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х33х13
Вес, кг.
9.4
Описание товара Перфоратор DeWalt D25033K-QS патрон:SDS-plus уд.:2.1Дж (кейс в комплекте)
Легкий трехрежимный перфоратор для монтажных работ. Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Возможность установки долота в 40 положениях без дополнительных принадлежностей. Механическая предохранительная муфта. Электронная регулировка скорости. Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе уплотнений защиты двигателя от пыли. Специальная конструкция воздуховодов для отвода исходящего потока охлаждающего воздуха от глаз пользователя.
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Теги товара: SDS PLUS
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Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
50
Развернуть
Макс. энергия удара
2
Потребляемая мощность
710
Страна производитель
Китай
Легкий трехрежимный перфоратор для монтажных работ. Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Возможность установки долота в 40 положениях без дополнительных принадлежностей. Механическая предохранительная муфта. Электронная регулировка скорости. Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе уплотнений защиты двигателя от пыли. Специальная конструкция воздуховодов для отвода исходящего потока охлаждающего воздуха от глаз пользователя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Перфоратор DeWalt D25033K-QS патрон:SDS-plus уд.:2.1Дж (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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