Перфоратор Hanskonner HRH1532RE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 277030
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х28
Вес, кг.
7.5
Описание товара Перфоратор Hanskonner HRH1532RE
Перфоратор Hanskonner HRH1532RE функционирует в трех режимах - сверление, долбление и ударное сверление. Предохранительная муфта прекращает подачу крутящего момента в случае заклинивания бура, что повышает безопасность оператора при выполнении задач. Антивибрационная основная рукоятка снижает утомляемость оператора при продолжительных работах.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 000 руб. 18 000 руб.2750 руб. в СплитПерфоратор KEYANG PHD-283B
-
В наличииЦена 11 650 руб.2913 руб. в СплитПерфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-SR (2x4,0Ач+ЗУ)
-
В наличииЦена 11 870 руб.2968 руб. в СплитПерфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX)
-
В наличииЦена 12 420 руб.3105 руб. в СплитПерфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж...
-
В наличии БесплатноЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-...
-
В наличииЦена 14 050 руб.3513 руб. в СплитПерфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч)
-
В наличииЦена 16 120 руб.4030 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ)
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитПерфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, ...
-
В наличииЦена 18 870 руб. 30 070 руб.4718 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточный, кей...
-
В наличииЦена 22 860 руб.5715 руб. в СплитАккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A)
-
В наличии БесплатноЦена 28 040 руб.7010 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Страна производитель
Китай
Перфоратор Hanskonner HRH1532RE функционирует в трех режимах - сверление, долбление и ударное сверление. Предохранительная муфта прекращает подачу крутящего момента в случае заклинивания бура, что повышает безопасность оператора при выполнении задач. Антивибрационная основная рукоятка снижает утомляемость оператора при продолжительных работах.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Перфоратор Hanskonner HRH1532RE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перфоратор Hanskonner HRH1532RE