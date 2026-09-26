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Перфоратор Hanskonner HRH1532RE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Hanskonner HRH1532RE

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Перфоратор Hanskonner HRH1532RE - фото 1
Перфоратор Hanskonner HRH1532RE - фото 2
Перфоратор Hanskonner HRH1532RE - фото 3
Перфоратор Hanskonner HRH1532RE - фото 4
Перфоратор Hanskonner HRH1532RE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
  • Перфоратор Hanskonner HRH1532RE - фото 1
  • Перфоратор Hanskonner HRH1532RE - фото 2
  • Перфоратор Hanskonner HRH1532RE - фото 3
  • Перфоратор Hanskonner HRH1532RE - фото 4
  • Перфоратор Hanskonner HRH1532RE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 277030
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Характеристики

Бренд
Hanskonner
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х28
Вес, кг.
7.5

Описание товара Перфоратор Hanskonner HRH1532RE

Перфоратор Hanskonner HRH1532RE функционирует в трех режимах - сверление, долбление и ударное сверление. Предохранительная муфта прекращает подачу крутящего момента в случае заклинивания бура, что повышает безопасность оператора при выполнении задач. Антивибрационная основная рукоятка снижает утомляемость оператора при продолжительных работах.



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Hanskonner HRH1532RE




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Характеристики
Бренд
Hanskonner
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор Hanskonner HRH1532RE функционирует в трех режимах - сверление, долбление и ударное сверление. Предохранительная муфта прекращает подачу крутящего момента в случае заклинивания бура, что повышает безопасность оператора при выполнении задач. Антивибрационная основная рукоятка снижает утомляемость оператора при продолжительных работах.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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