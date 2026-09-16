Перфоратор KEYANG PHD-283B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%11 000 руб. 18 000 руб.
В наличии
Код товара: 710425
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 000 руб. -39%
18 000 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х15
Вес, кг.
4.12
Описание товара Перфоратор KEYANG PHD-283B
Перфоратор KEYANG PHD-283B поможет быстрее закончить монтажные работы. Выполняет сверление, в том числе с ударом, и долбление. Мощность составляет 800 Вт, сила удара – 3,2 Дж. Максимальная скорость вращения 1 250 об/мин позволит быстро просверлить отверстия под дюбели и анкеры. Сделать штробы для установки подрозетников и распределительных коробок поможет высокая скорость ударов – до 4 000 в минуту.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитАккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 11 870 руб.2968 руб. в СплитПерфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX)
-
В наличииЦена 12 420 руб.3105 руб. в СплитПерфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж...
-
В наличии БесплатноЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-...
-
В наличииЦена 12 880 руб.3220 руб. в СплитПерфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч)
-
В наличииЦена 16 120 руб.4030 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ)
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитПерфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, ...
-
В наличииЦена 18 870 руб. 30 070 руб.4718 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточный, кей...
-
В наличииЦена 22 860 руб.5715 руб. в СплитАккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A)
-
В наличии БесплатноЦена 28 040 руб.7010 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК
-
В наличииЦена 33 830 руб.8458 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 50 мм, 1700 Вт, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-50-17...
Перфоратор KEYANG PHD-283B поможет быстрее закончить монтажные работы. Выполняет сверление, в том числе с ударом, и долбление. Мощность составляет 800 Вт, сила удара – 3,2 Дж. Максимальная скорость вращения 1 250 об/мин позволит быстро просверлить отверстия под дюбели и анкеры. Сделать штробы для установки подрозетников и распределительных коробок поможет высокая скорость ударов – до 4 000 в минуту.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Перфоратор KEYANG PHD-283B - по цене 11000 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перфоратор KEYANG PHD-283B