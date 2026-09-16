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Перфоратор KEYANG PHD-283B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор KEYANG PHD-283B

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Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 1
Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 2
Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 3
Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 4
Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 5
Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 6
Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 7
Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 8
Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 9
Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 10
Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 11
Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 12
Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 13
Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 14
Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 15
Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
  • Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 1
  • Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 2
  • Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 3
  • Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 4
  • Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 5
  • Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 6
  • Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 7
  • Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 8
  • Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 9
  • Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 10
  • Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 11
  • Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 12
  • Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 13
  • Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 14
  • Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 15
  • Перфоратор KEYANG PHD-283B - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
11 000 руб.  18 000 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710425
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор KEYANG PHD-283B
11 000 руб. -39%
18 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KEYANG
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х15
Вес, кг.
4.12

Описание товара Перфоратор KEYANG PHD-283B

Перфоратор KEYANG PHD-283B поможет быстрее закончить монтажные работы. Выполняет сверление, в том числе с ударом, и долбление. Мощность составляет 800 Вт, сила удара – 3,2 Дж. Максимальная скорость вращения 1 250 об/мин позволит быстро просверлить отверстия под дюбели и анкеры. Сделать штробы для установки подрозетников и распределительных коробок поможет высокая скорость ударов – до 4 000 в минуту.



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Отзывы о товаре Перфоратор KEYANG PHD-283B




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Характеристики
Бренд
KEYANG
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор KEYANG PHD-283B поможет быстрее закончить монтажные работы. Выполняет сверление, в том числе с ударом, и долбление. Мощность составляет 800 Вт, сила удара – 3,2 Дж. Максимальная скорость вращения 1 250 об/мин позволит быстро просверлить отверстия под дюбели и анкеры. Сделать штробы для установки подрозетников и распределительных коробок поможет высокая скорость ударов – до 4 000 в минуту.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор KEYANG PHD-283B - по цене 11000 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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