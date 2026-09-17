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Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus

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Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 1
Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 2
Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 3
Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 4
Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 5
Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 6
Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 7
Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 8
Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
  • Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 1
  • Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 2
  • Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 3
  • Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 4
  • Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 5
  • Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 6
  • Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 7
  • Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 8
  • Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 420 руб. 
Начислим 736 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743286
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus
12 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
да
В кейсе
да
Комплектация
Перфоратор SKIL RH1109, 3 бура SDS+ (6, 8, 10 мм), Патрон 13 мм с адаптером SDS+, Ограничитель глубины, Прочный кейс для хранения
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Потребляемая мощность
850
Габариты без упаковки
460Х115Х304 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х12
Вес, кг.
6.5

Описание товара Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus

Многофункциональный перфоратор с пневматическим ударным механизмом и четырьмя режимами работы SKIL RH1109 — это надёжный и мощный сетевой перфоратор с пневматическим механизмом и двигателем 850 Вт, предназначенный для эффективного бурения бетона диаметром до 26 мм, а также выполнения работ по кирпичу, дереву и металлу. Инструмент поддерживает 4 рабочих режима, включая долбление с фиксацией и без, сверление с ударом и без. Быстрая смена оснастки осуществляется с помощью системы SDS+, а комплектный адаптер с патроном 13 мм позволяет использовать стандартные сверлильные буры. Эргономичная прорезиненная рукоятка и регулируемая боковая рукоятка обеспечивают комфортное управление обеими руками. Регулировка оборотов и функция предварительного выбора скорости дают полный контроль при работе с разными материалами. Безопасность при заклинивании бура обеспечивает предохранительная муфта. Глубиномер позволяет точно задать глубину сверления при работе с «глухими» отверстиями. Инструмент поставляется в прочном кейсе с набором буров.



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Skil
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
да
В кейсе
да
Комплектация
Перфоратор SKIL RH1109, 3 бура SDS+ (6, 8, 10 мм), Патрон 13 мм с адаптером SDS+, Ограничитель глубины, Прочный кейс для хранения
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Развернуть
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Потребляемая мощность
850
Габариты без упаковки
460Х115Х304 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный перфоратор с пневматическим ударным механизмом и четырьмя режимами работы SKIL RH1109 — это надёжный и мощный сетевой перфоратор с пневматическим механизмом и двигателем 850 Вт, предназначенный для эффективного бурения бетона диаметром до 26 мм, а также выполнения работ по кирпичу, дереву и металлу. Инструмент поддерживает 4 рабочих режима, включая долбление с фиксацией и без, сверление с ударом и без. Быстрая смена оснастки осуществляется с помощью системы SDS+, а комплектный адаптер с патроном 13 мм позволяет использовать стандартные сверлильные буры. Эргономичная прорезиненная рукоятка и регулируемая боковая рукоятка обеспечивают комфортное управление обеими руками. Регулировка оборотов и функция предварительного выбора скорости дают полный контроль при работе с разными материалами. Безопасность при заклинивании бура обеспечивает предохранительная муфта. Глубиномер позволяет точно задать глубину сверления при работе с «глухими» отверстиями. Инструмент поставляется в прочном кейсе с набором буров.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 12420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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