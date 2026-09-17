Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus
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Характеристики
Описание товара Перфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж, SDS Plus
Многофункциональный перфоратор с пневматическим ударным механизмом и четырьмя режимами работы SKIL RH1109 — это надёжный и мощный сетевой перфоратор с пневматическим механизмом и двигателем 850 Вт, предназначенный для эффективного бурения бетона диаметром до 26 мм, а также выполнения работ по кирпичу, дереву и металлу. Инструмент поддерживает 4 рабочих режима, включая долбление с фиксацией и без, сверление с ударом и без. Быстрая смена оснастки осуществляется с помощью системы SDS+, а комплектный адаптер с патроном 13 мм позволяет использовать стандартные сверлильные буры. Эргономичная прорезиненная рукоятка и регулируемая боковая рукоятка обеспечивают комфортное управление обеими руками. Регулировка оборотов и функция предварительного выбора скорости дают полный контроль при работе с разными материалами. Безопасность при заклинивании бура обеспечивает предохранительная муфта. Глубиномер позволяет точно задать глубину сверления при работе с «глухими» отверстиями. Инструмент поставляется в прочном кейсе с набором буров.
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Теги товара: SDS PLUS
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Теги товара: SDS PLUS
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