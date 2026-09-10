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Перфоратор SDS-plus Makita HR2475 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор SDS-plus Makita HR2475

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Перфоратор SDS-plus Makita HR2475
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 36735
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х11
Вес, кг.
3.6

Описание товара Перфоратор SDS-plus Makita HR2475

перфоратор мощностью 780 Вт, патрон SDS-Plus, режим реверса, диаметр сверления дерева до 32 мм, диаметр сверления металла до 13 мм, диаметр сверления бетона до 24 мм, вес 3 кг



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Отзывы о товаре Перфоратор SDS-plus Makita HR2475




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Описание
перфоратор мощностью 780 Вт, патрон SDS-Plus, режим реверса, диаметр сверления дерева до 32 мм, диаметр сверления металла до 13 мм, диаметр сверления бетона до 24 мм, вес 3 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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