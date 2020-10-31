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Перфоратор SDS-plus Makita HR2475

Артикул: 36735
Перфоратор SDS-plus Makita HR-2475
11 440 руб. 
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+ 199 КэтКоинов
Артикул: 36735
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 907 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараПерфораторы
Макс. диаметр сверления (бетон)24 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)32 мм
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. энергия удара2.7 Дж
Тип крепления бураSDS-Plus
перфоратор мощностью 780 Вт, патрон SDS-Plus, режим реверса, диаметр сверления дерева до 32 мм, диаметр сверления металла до 13 мм, диаметр сверления бетона до 24 мм, вес 3 кг


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Теги товара: SDS PLUS, SDS PLUS 750 вт.


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Самовывоз невозможен
Перфоратор SDS-plus Makita HR2475 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11440 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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