Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфоратор
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727677
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
перфоратор; чемодан; ограничитель глубины; боковая рукоятка
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
65
Макс. энергия удара
2.3
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х11
Вес, кг.
4.5
Описание товара Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте)
Перфоратор Makita M8701B используется для работы с бетоном, сталью и деревом. Мощность (Вт)800. 3 режима: сверление, сверление с ударом, долбление Патрон SDS-plus. Cистема быстрой смены оснастки без ключа и отличная передача крутящего момента. Функция реверса позволяет легко извлекать бур из плотных материалов и глубоких отверстий. Она представлена поворотом угольных щеток, что обеспечивает одинаковую мощность при разностороннем вращении, а также увеличивает рабочий ресурс щеток.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитПерфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-SR (2x4,0Ач+ЗУ)
-
В наличииЦена 11 000 руб. 18 000 руб.2750 руб. в СплитПерфоратор KEYANG PHD-283B
-
В наличииЦена 11 800 руб.2950 руб. в СплитПерфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж...
-
В наличииЦена 11 870 руб.2968 руб. в СплитПерфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX)
-
В наличии БесплатноЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-...
-
В наличииЦена 12 880 руб.3220 руб. в СплитПерфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч)
-
В наличииЦена 13 680 руб.3420 руб. в СплитПерфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, ...
-
В наличииЦена 16 120 руб.4030 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ)
-
В наличииЦена 18 510 руб.4628 руб. в СплитАккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A)
-
В наличииЦена 18 870 руб. 30 070 руб.4718 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточный, кей...
-
В наличии БесплатноЦена 28 040 руб.7010 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК
Бренд
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
перфоратор; чемодан; ограничитель глубины; боковая рукоятка
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Развернуть
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
65
Макс. энергия удара
2.3
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Перфоратор Makita M8701B используется для работы с бетоном, сталью и деревом. Мощность (Вт)800. 3 режима: сверление, сверление с ударом, долбление Патрон SDS-plus. Cистема быстрой смены оснастки без ключа и отличная передача крутящего момента. Функция реверса позволяет легко извлекать бур из плотных материалов и глубоких отверстий. Она представлена поворотом угольных щеток, что обеспечивает одинаковую мощность при разностороннем вращении, а также увеличивает рабочий ресурс щеток.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте)