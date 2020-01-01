Серия CompactClass

Styline

Основной цвет бежевый

кремовый

Материал корпуса металл пластик стекло

Подсветка да

нет

Вращение на подставке да

нет

Терморегулятор да

нет

Дополнительный цвет коричневый металлик серебристый серый черный

Прочее отсек для хранения шнура отсек для шнура система многоуровневой безопасности «safe work» съёмный фильтр от накипи съёмный фильтр от накипи/ отсек для хранения шнура термометр фильтр фильтр в носике фильтр от накипи шкала уровня воды

Мощность, Вт 1850-2200 2000 2100 2150 2200 2400

Заварочный чайник нет

Дополнительные функции автоотключение автоотключение при закипании автоотключение при снятии с подставки блокировка крышки индикатор уровня воды индикация включения шкала уровня воды

Защита автоотключение при закипании блокировка включения без воды блокировка крышки защита от включения без воды защита от включения при открытой крышке защита от перегрева отключение при снятии отключение при снятии с подставки отсутствие воды при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы. снятии с подставки

Рисунок на корпусе нет

Тип нагревательного элемента скрытый

Покрытие нагревательного элемента нержавеющая сталь

Съемная крышка да

нет