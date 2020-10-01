Чайник электрический Kitfort КТ-633-3 бежевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2150
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182809
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
широко открывающаяся крышка
Дополнительные функции
автоотключение при закипании, автоотключение при снятии с подставки, индикатор уровня воды
Дополнительный цвет
серебристый, черный
Защита
защита от включения без воды, защита от перегрева
Основной цвет
бежевый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для шнура, термометр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2150
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х18
Вес, кг.
1.2
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-633-3 бежевый
Электрический чайник Kitfort КТ-633 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Корпус чайника и подставка выполнен из сочетания металла и пластика, а подставка - из пластика. Мерная шкала находится на корпусе сбоку у ручки.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
широко открывающаяся крышка
Дополнительные функции
автоотключение при закипании, автоотключение при снятии с подставки, индикатор уровня воды
Дополнительный цвет
серебристый, черный
Защита
защита от включения без воды, защита от перегрева
Основной цвет
бежевый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для шнура, термометр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2150
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Электрический чайник Kitfort КТ-633 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Корпус чайника и подставка выполнен из сочетания металла и пластика, а подставка - из пластика. Мерная шкала находится на корпусе сбоку у ручки.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические
Достоинства:
Стильный дизайн, наличие термометра, фиксирующего температуру воды на всех этапах от заливки ее в чайник до окончания закипания и дальнейшего охлаждения.
Недостатки:
Не совсем удобно смотреть уровень воды в чайнике из-за того, что цвет воды и защитного стекла или пластмассы с нанесенной шкалой имеют один оттенок. Хотелось бы небольшого контраста.
Комментарий:
Купила чайник цвета беж, хотя хотелось графит,. Далеко не последнюю роль сыграла акция на этот цвет. И тем не менее дизайн чайника так радует глаз, что и "простила ему и цвет. К достоинствам могу еще и отнести, что относительно бесшумно работает по сравнению с другими чайниками, которыми мне приходилось пользоваться
Достоинства:
Дизайн
Наличие термометра
Скорость закипания
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Приобретали чайник KITFORT KT-633-3 исключительно благодаря встроенному датчику температуры. Действительно удобная приблуда. Скорость закипания воды, гораздо выше чем у предыдущих чайников! Красивая форма и цветовая гамма, был куплен бежевый. Покупкой остались довольны, рекомендуем к приобретению!
Достоинства:
Пользуемся чайником уже почти год, нареканий вообще никаких. Стильный (украсит любую кухню, НЕ выглядит дешево), быстро нагревает воду. Шумит как и любой другой чайник, не громче. Главным критерием при покупке чайника было отсутствие в частях, соприкасающихся с кипятком, пластика. Этот подошел лучше всего (здесь пластик есть только внутри крышки, с самой водой при нагревании соприкосновения нет), а с такой ценой - вообще подарок.
Недостатки:
Единственный небольшой недостаток - неудобно расположено окошко, показывающее уровень воды в чайнике. Но мне как-то оно обычно и не нужно, сколько внутри воды ощущаешь по весу :).
Достоинства:
Не шумите, нагревается быстро и главное не пахнет!
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Чайник понравился. ОЧЕНЬ не обычный. А самое главное для меня вода после кипячения не пахнет!
Чайник электрический Kitfort КТ-633-3 бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-633-3 бежевый
Достоинства:
Стильный дизайн, наличие термометра, фиксирующего температуру воды на всех этапах от заливки ее в чайник до окончания закипания и дальнейшего охлаждения.
Недостатки:
Не совсем удобно смотреть уровень воды в чайнике из-за того, что цвет воды и защитного стекла или пластмассы с нанесенной шкалой имеют один оттенок. Хотелось бы небольшого контраста.
Комментарий:
Купила чайник цвета беж, хотя хотелось графит,. Далеко не последнюю роль сыграла акция на этот цвет. И тем не менее дизайн чайника так радует глаз, что и "простила ему и цвет. К достоинствам могу еще и отнести, что относительно бесшумно работает по сравнению с другими чайниками, которыми мне приходилось пользоваться
Достоинства:
Дизайн
Наличие термометра
Скорость закипания
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Приобретали чайник KITFORT KT-633-3 исключительно благодаря встроенному датчику температуры. Действительно удобная приблуда. Скорость закипания воды, гораздо выше чем у предыдущих чайников! Красивая форма и цветовая гамма, был куплен бежевый. Покупкой остались довольны, рекомендуем к приобретению!
Достоинства:
Пользуемся чайником уже почти год, нареканий вообще никаких. Стильный (украсит любую кухню, НЕ выглядит дешево), быстро нагревает воду. Шумит как и любой другой чайник, не громче. Главным критерием при покупке чайника было отсутствие в частях, соприкасающихся с кипятком, пластика. Этот подошел лучше всего (здесь пластик есть только внутри крышки, с самой водой при нагревании соприкосновения нет), а с такой ценой - вообще подарок.
Недостатки:
Единственный небольшой недостаток - неудобно расположено окошко, показывающее уровень воды в чайнике. Но мне как-то оно обычно и не нужно, сколько внутри воды ощущаешь по весу :).
Достоинства:
Не шумите, нагревается быстро и главное не пахнет!
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Чайник понравился. ОЧЕНЬ не обычный. А самое главное для меня вода после кипячения не пахнет!