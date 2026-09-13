Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2000
Цвет
белый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719912
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2000
Цвет
белый, серый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
1.33
Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK7620S белый
Корпус чайника изготовлен из высококачественного пластика в белом цвете с серыми вставками. Кроме того, он имеет несколько систем безопасности, включая автоматическое отключение после закипания воды, автоматическое отключение при снятии с подставки и защиту от включения без воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Бренд
Мощность, Вт
2000
Цвет
белый, серый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Польша
Корпус чайника изготовлен из высококачественного пластика в белом цвете с серыми вставками. Кроме того, он имеет несколько систем безопасности, включая автоматическое отключение после закипания воды, автоматическое отключение при снятии с подставки и защиту от включения без воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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