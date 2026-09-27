Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб.
В наличии
Код товара: 693036
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 830 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х24х19
Вес, кг.
1.7
Описание товара Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной
Прочный корпус из нержавеющей стали, сдержанный дизайн с матовым эффектом прекрасно впишется на кухне и прослужит длительное время при ежедневном использовании. Управление осуществляется кнопками с LED подсветкой которые расположены на подставке чайника. Преимуществом является возможность установить определенную температуру от 70 до 100?. Каждая температура вынесена отдельной кнопкой. Таким образом, можно выбрать именно ту температуру воды, которая подойдет для определенного сорта чая или иного напитка.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Прочный корпус из нержавеющей стали, сдержанный дизайн с матовым эффектом прекрасно впишется на кухне и прослужит длительное время при ежедневном использовании. Управление осуществляется кнопками с LED подсветкой которые расположены на подставке чайника. Преимуществом является возможность установить определенную температуру от 70 до 100?. Каждая температура вынесена отдельной кнопкой. Таким образом, можно выбрать именно ту температуру воды, которая подойдет для определенного сорта чая или иного напитка.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Чайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной - по цене 4830 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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