Чайник электрический Bosch TWK4P440
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK4P440
Электрочайник Bosch TWK4P440 станет незаменимым прибором для домашнего пользования. Он содержит скрытый элемент нагрева, обладающий мощностью 2400 Вт, который обеспечивает быстрый нагрев воды. Долговечность и надежность устройства достигается за счет использования нержавеющей стали при изготовлении электрочайника. Безопасную эксплуатацию модели гарантирует тройная защита: отключении при снятии с подставки и при отсутствии воды, а также защите от перегрева. Конструкция Bosch TWK4P440 предусматривает наличие вертикальных прозрачных окошек с двух сторон корпуса с нанесенной на них шкалой, что позволяет определить количество воды, которая находится внутри. Легкому разливу воды способствует особая форма носика, а нейлоновый фильтр в нем обеспечивает защиту от попадания в чашку частиц накипи. Это позволяет насладиться чистотой и приятным вкусом напитка. Откидная крышка чайника открывается нажатием кнопки, что обеспечивает комфортной эксплуатации прибора.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
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Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
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