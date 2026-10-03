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Чайник электрический Bosch TWK4P440 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Bosch TWK4P440

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Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 1
Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 2
Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 3
Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 4
Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 5
Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 6
Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 7
Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 8
Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 9
Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
267 x 220 x 228 мм
  • Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 1
  • Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 2
  • Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 3
  • Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 4
  • Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 5
  • Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 6
  • Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 7
  • Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 8
  • Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 9
  • Чайник электрический Bosch TWK4P440 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 438185
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чайник электрический Bosch TWK4P440
5 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
267 x 220 x 228 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х22
Вес, кг.
1.7

Описание товара Чайник электрический Bosch TWK4P440

Электрочайник Bosch TWK4P440 станет незаменимым прибором для домашнего пользования. Он содержит скрытый элемент нагрева, обладающий мощностью 2400 Вт, который обеспечивает быстрый нагрев воды. Долговечность и надежность устройства достигается за счет использования нержавеющей стали при изготовлении электрочайника. Безопасную эксплуатацию модели гарантирует тройная защита: отключении при снятии с подставки и при отсутствии воды, а также защите от перегрева. Конструкция Bosch TWK4P440 предусматривает наличие вертикальных прозрачных окошек с двух сторон корпуса с нанесенной на них шкалой, что позволяет определить количество воды, которая находится внутри. Легкому разливу воды способствует особая форма носика, а нейлоновый фильтр в нем обеспечивает защиту от попадания в чашку частиц накипи. Это позволяет насладиться чистотой и приятным вкусом напитка. Откидная крышка чайника открывается нажатием кнопки, что обеспечивает комфортной эксплуатации прибора.

Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK4P440




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Комплектация
Чайник, нагревательный элемент, инструкция
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
267 x 220 x 228 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Bosch TWK4P440 станет незаменимым прибором для домашнего пользования. Он содержит скрытый элемент нагрева, обладающий мощностью 2400 Вт, который обеспечивает быстрый нагрев воды. Долговечность и надежность устройства достигается за счет использования нержавеющей стали при изготовлении электрочайника. Безопасную эксплуатацию модели гарантирует тройная защита: отключении при снятии с подставки и при отсутствии воды, а также защите от перегрева. Конструкция Bosch TWK4P440 предусматривает наличие вертикальных прозрачных окошек с двух сторон корпуса с нанесенной на них шкалой, что позволяет определить количество воды, которая находится внутри. Легкому разливу воды способствует особая форма носика, а нейлоновый фильтр в нем обеспечивает защиту от попадания в чашку частиц накипи. Это позволяет насладиться чистотой и приятным вкусом напитка. Откидная крышка чайника открывается нажатием кнопки, что обеспечивает комфортной эксплуатации прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Bosch TWK4P440 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5230 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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