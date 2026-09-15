Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
267х237х158
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Чайник электрический Bosch TWK2M164
Электрочайник BOSCH TWK 2M164 красного цвета обладает лаконичным корпусом из пищевого пластика. Его объем составляет 1.7 л, что делает чайник подходящим для использования в небольшой семье или рабочем коллективе. Скрытый нагревательный элемент мощностью 2400 Вт защищен от образования на нем накипи пластиной из нержавеющей стали. Благодаря этому исключена преждевременная поломка чайника и сбои в его работе. Установленный в носике фильтр препятствует попаданию частичек накипи в чашку.
У электрочайника BOSCH TWK 2M164 защелкивающаяся крышка открывается на 90°, что обеспечивает свободный доступ внутрь для тщательного промывания прибора. Конструкция подставки позволяет вращать на ней чайник и устанавливать его с любой стороны, любой рукой. При закипании воды в чайнике срабатывает автоотключение. Есть механизм защиты от включения без воды, что обеспечит безопасную работу электроприбора и убережет его от поломки. Мерная шкала поможет определить, сколько воды внутри и сколько нужно долить.
Электрочайник BOSCH TWK 2M164 красного цвета обладает лаконичным корпусом из пищевого пластика. Его объем составляет 1.7 л, что делает чайник подходящим для использования в небольшой семье или рабочем коллективе. Скрытый нагревательный элемент мощностью 2400 Вт защищен от образования на нем накипи пластиной из нержавеющей стали. Благодаря этому исключена преждевременная поломка чайника и сбои в его работе. Установленный в носике фильтр препятствует попаданию частичек накипи в чашку.
У электрочайника BOSCH TWK 2M164 защелкивающаяся крышка открывается на 90°, что обеспечивает свободный доступ внутрь для тщательного промывания прибора. Конструкция подставки позволяет вращать на ней чайник и устанавливать его с любой стороны, любой рукой. При закипании воды в чайнике срабатывает автоотключение. Есть механизм защиты от включения без воды, что обеспечит безопасную работу электроприбора и убережет его от поломки. Мерная шкала поможет определить, сколько воды внутри и сколько нужно долить.
Чайник электрический Bosch TWK2M164 - данный товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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