Чайник электрический Bosch TWK4M223, черный
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Характеристики
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709325
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х19
Вес, кг.
1.6
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK4M223, черный
Чайник электрический Bosch TWK4M223, черный
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Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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Бренд
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Страна производитель
Китай
Чайник электрический Bosch TWK4M223, черный
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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