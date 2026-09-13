Чайник электрический Rondell RDE-WK888
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714416
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Размеры в упаковке, см
25х22х19
Вес, кг.
2
Описание товара Чайник электрический Rondell RDE-WK888
Чайник электрический Rondell RDE-WK888
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Чайник электрический Rondell RDE-WK888
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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