Чайник электрический Kitfort КТ-6711
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло, пластик
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
276х169х217
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690622
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
16.4
Дополнительная информация
панель управления
Дополнительные функции
индикатор уровня воды, индикация включения
Дополнительный цвет
черный
Защита
автоматическое отключение при закипании, защита от перегрева, защита от включения без воды
Основной цвет
серебро
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, фильтр
Рисунок на корпусе
нет
Серия
Kitfort КТ-6711
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник с фильтром, подставка, руководство по эксплуатации
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло, пластик
Подсветка
есть
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
276х169х217
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х23
Вес, кг.
1.6
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6711
Электрический чайник с электронным терморегулятором Kitfort КТ-6711 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры в диапазоне от 40 до 90 °С с шагом 10 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая. Чайник также оснащен функцией поддержания температуры в течение 2 часов. Температура воды контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, черные, российского производства, в ретро стиле
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
16.4
Дополнительная информация
панель управления
Дополнительные функции
индикатор уровня воды, индикация включения
Дополнительный цвет
черный
Защита
автоматическое отключение при закипании, защита от перегрева, защита от включения без воды
Основной цвет
серебро
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, фильтр
Рисунок на корпусе
нет
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Серия
Kitfort КТ-6711
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник с фильтром, подставка, руководство по эксплуатации
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло, пластик
Подсветка
есть
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
276х169х217
Страна производитель
Китай
Электрический чайник с электронным терморегулятором Kitfort КТ-6711 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры в диапазоне от 40 до 90 °С с шагом 10 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая. Чайник также оснащен функцией поддержания температуры в течение 2 часов. Температура воды контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, черные, российского производства, в ретро стиле
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, черные, российского производства, в ретро стиле
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