Чайник электрический Kitfort КТ-6788
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1630
Объем, л
1
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
керамика
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
237х156х248
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690638
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
14.5
Дополнительная информация
отсек для хранения шнура, рисунок на корпусе, съемная крышка
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
синий
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов
Рисунок на корпусе
да
Серия
Kitfort КТ-6788
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1630
Объем, л
1
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
керамика
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
237х156х248
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х19
Вес, кг.
2.3
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6788
Чайник КТ-6788 выполнен из термостойкой керамики, что считается экологически чистым материалом, в отличие от пластика. Отметки с минимальным и максимальным уровнем воды нанесены на внутреннюю стенку корпуса.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: без пластика внутри, белые
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
14.5
Дополнительная информация
отсек для хранения шнура, рисунок на корпусе, съемная крышка
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
синий
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов
Рисунок на корпусе
да
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Серия
Kitfort КТ-6788
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1630
Объем, л
1
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
керамика
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
237х156х248
Страна производитель
Китай
Чайник КТ-6788 выполнен из термостойкой керамики, что считается экологически чистым материалом, в отличие от пластика. Отметки с минимальным и максимальным уровнем воды нанесены на внутреннюю стенку корпуса.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: без пластика внутри, белые
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: без пластика внутри, белые
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