Чайник электрический Kitfort КТ-622
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
прозрачный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 178424
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
прозрачный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х19
Вес, кг.
1.8
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-622
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса металл/стекло, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с заварочным чайником, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
прозрачный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса металл/стекло, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с заварочным чайником, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с заварочным чайником, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Достоинства:
разные режимы подогрева
стильный вид
удобная ручка
удобно мыть
звуковой сигнал по окончанию нагрева
при кипячении воды нет запаха пластмассы!!!
приятная подсветка
Недостатки:
нет
Комментарий:
Перед покупкой изучили много типов и видов чайников. Искали именно с разными режимами подогрева, т.к. мы пьем много чая, а кипятить воду каждый раз долго...
Этот чайник выиграл по всем параметрам: объем, стиль, режимы нагрева и материал. Один из интересных плюсов - можно сразу заварить чай внутри - это оказалось ооочень удобной функцией когда у вас куча гостей! Не надо бегать сразу с двумя чайниками! И мыть потом легко - чайник стеклянный и надежно защищен от попадания воды во внутреннее устройство! После чего выглядит эстетично - никаких разводов потом не остается (в отличие от металлического чайника, который потом надо обязательно протереть салфеткой для блеска... чтобы хоть как-то вернуть вид приличного).
Приятная подсветка и звуковой сигнал (кстати сказать не навязчивый совсем) в дополнение к стильному корпусу очень повышают статус этого незаменимого кухонного предмета!
Достоинства:
Красивый чайник,быстро закипает,поддержка температуры, звуковая индикация, можно заваривать чай внутри особенно хорошо для термосов.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Данным чайником Kitfort kt-622 пользуемся 1,5 месяца,и очень довольны,решили отказаться от термопоты так как этот чайник экономный.
Достоинства:
Для начала, очень красивый чайник. Приятная синяя подсветка, стильный лаконичный хромированный дизайн!
Переживала, какой будет звук: оказались очень ненавязчивые сигналы, определяющие начало/конец работы того или иного режима.
Функционал на высшем уровне: специально искала такой чайник, где можно и просто воду вскипятить, и чай заварить, Борк в этом плане неоправданно дорогой в цене, и, прочитав миллиард отзывов о разных чайниках, остановилась на Kitfort KT-622.
Поддержание температуры идеально для заваривания чая: поскольку мы в семье все пьём зелёный, процесс "кипятить-остудить" утомил, и тут такой чайник как выручалочка. Встроенное сито позволяет приготовить чай на всю семью сразу.
Удобный кабель, который можно отрегулировать по длине и убрать под чайник в специальное отверстие.
Недостатки:
После месяца использования образовалось много накипи, что видно на фото, но это претензия не к чайнику, а к качеству используемой воды. Из-за этого, через крупные дырки в ночике чайника, накипь может попасть в чашку.
Пластмассовая крышка, открывать которую надо приноровиться.
Комментарий:
Купила чайник чуть больше месяца назад, активно пользуюсь и всё не перестаю нарадоваться покупке.
Удобный, многофункциональный и красивый! Вполне оправдываает средства, потраченные на его приобретение.
Достоинства:
Очень красивый чайник.Голубая подсветка,выставление температуры 40,70,90,100.Управление на подставке.Стекло,надёжная ручка и сёмное ситечко для заварки.
Недостатки:
Пока нет,надеемся и не будет.
Комментарий:
Заказал в онлайн-гипермаркете КОТОФОТО электрочайник фирмы KITFORT KT 622.Заказ доставили в Новгородскую обл.очень быстро.Спасибо работникам интернет- магазина за качественное обслуживание.Чайником очень довольны.Красивый,голубая подсветка,выставление температуры.Мы уже пользуемся пылесосом,кофеваркой и измельчителем фирмы KITFORT.Очень довольны.
Достоинства:
Стильный чайник. Впишется в любой интерьер. Прекрасно и дорого смотрится. Есть полезные функции. Быстро закипает и не сильно шумит. Есть различные режимы для заварки разного чая.
Недостатки:
Пока не обнаружил.
Комментарий:
Перед Новым Годом сгорел чайник, который служил верой и правдой очень много лет. Хотелось найти такой же надёжный и конечно современный. Пересмотрел много различных моделей и не один не соответствовал моим требованиям, тем более у всех были разные недостатки. В этой модели не нашёл ни одного. Пока собирался купить в Сити линк, все чайники закончились. Случайно обнаружил на сайте КОТОФОТО. Быстро доставили и вот, у же целую неделю наслаждаюсь новым чайником.
Чайник электрический Kitfort КТ-622 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-622
Достоинства:
разные режимы подогрева
стильный вид
удобная ручка
удобно мыть
звуковой сигнал по окончанию нагрева
при кипячении воды нет запаха пластмассы!!!
приятная подсветка
Недостатки:
нет
Комментарий:
Перед покупкой изучили много типов и видов чайников. Искали именно с разными режимами подогрева, т.к. мы пьем много чая, а кипятить воду каждый раз долго...
Этот чайник выиграл по всем параметрам: объем, стиль, режимы нагрева и материал. Один из интересных плюсов - можно сразу заварить чай внутри - это оказалось ооочень удобной функцией когда у вас куча гостей! Не надо бегать сразу с двумя чайниками! И мыть потом легко - чайник стеклянный и надежно защищен от попадания воды во внутреннее устройство! После чего выглядит эстетично - никаких разводов потом не остается (в отличие от металлического чайника, который потом надо обязательно протереть салфеткой для блеска... чтобы хоть как-то вернуть вид приличного).
Приятная подсветка и звуковой сигнал (кстати сказать не навязчивый совсем) в дополнение к стильному корпусу очень повышают статус этого незаменимого кухонного предмета!
Достоинства:
Красивый чайник,быстро закипает,поддержка температуры, звуковая индикация, можно заваривать чай внутри особенно хорошо для термосов.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Данным чайником Kitfort kt-622 пользуемся 1,5 месяца,и очень довольны,решили отказаться от термопоты так как этот чайник экономный.
Достоинства:
Для начала, очень красивый чайник. Приятная синяя подсветка, стильный лаконичный хромированный дизайн!
Переживала, какой будет звук: оказались очень ненавязчивые сигналы, определяющие начало/конец работы того или иного режима.
Функционал на высшем уровне: специально искала такой чайник, где можно и просто воду вскипятить, и чай заварить, Борк в этом плане неоправданно дорогой в цене, и, прочитав миллиард отзывов о разных чайниках, остановилась на Kitfort KT-622.
Поддержание температуры идеально для заваривания чая: поскольку мы в семье все пьём зелёный, процесс "кипятить-остудить" утомил, и тут такой чайник как выручалочка. Встроенное сито позволяет приготовить чай на всю семью сразу.
Удобный кабель, который можно отрегулировать по длине и убрать под чайник в специальное отверстие.
Недостатки:
После месяца использования образовалось много накипи, что видно на фото, но это претензия не к чайнику, а к качеству используемой воды. Из-за этого, через крупные дырки в ночике чайника, накипь может попасть в чашку.
Пластмассовая крышка, открывать которую надо приноровиться.
Комментарий:
Купила чайник чуть больше месяца назад, активно пользуюсь и всё не перестаю нарадоваться покупке.
Удобный, многофункциональный и красивый! Вполне оправдываает средства, потраченные на его приобретение.
Достоинства:
Очень красивый чайник.Голубая подсветка,выставление температуры 40,70,90,100.Управление на подставке.Стекло,надёжная ручка и сёмное ситечко для заварки.
Недостатки:
Пока нет,надеемся и не будет.
Комментарий:
Заказал в онлайн-гипермаркете КОТОФОТО электрочайник фирмы KITFORT KT 622.Заказ доставили в Новгородскую обл.очень быстро.Спасибо работникам интернет- магазина за качественное обслуживание.Чайником очень довольны.Красивый,голубая подсветка,выставление температуры.Мы уже пользуемся пылесосом,кофеваркой и измельчителем фирмы KITFORT.Очень довольны.
Достоинства:
Стильный чайник. Впишется в любой интерьер. Прекрасно и дорого смотрится. Есть полезные функции. Быстро закипает и не сильно шумит. Есть различные режимы для заварки разного чая.
Недостатки:
Пока не обнаружил.
Комментарий:
Перед Новым Годом сгорел чайник, который служил верой и правдой очень много лет. Хотелось найти такой же надёжный и конечно современный. Пересмотрел много различных моделей и не один не соответствовал моим требованиям, тем более у всех были разные недостатки. В этой модели не нашёл ни одного. Пока собирался купить в Сити линк, все чайники закончились. Случайно обнаружил на сайте КОТОФОТО. Быстро доставили и вот, у же целую неделю наслаждаюсь новым чайником.