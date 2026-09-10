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Чайник электрический Vitek VT-7025 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Vitek VT-7025

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Чайник электрический Vitek VT-7025 - фото 1
Чайник электрический Vitek VT-7025 - фото 2
Чайник электрический Vitek VT-7025 - фото 3
Чайник электрический Vitek VT-7025 - фото 4
Чайник электрический Vitek VT-7025 - фото 5
Чайник электрический Vitek VT-7025 - фото 6
Чайник электрический Vitek VT-7025 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2150
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1.2
  • Чайник электрический Vitek VT-7025 - фото 1
  • Чайник электрический Vitek VT-7025 - фото 2
  • Чайник электрический Vitek VT-7025 - фото 3
  • Чайник электрический Vitek VT-7025 - фото 4
  • Чайник электрический Vitek VT-7025 - фото 5
  • Чайник электрический Vitek VT-7025 - фото 6
  • Чайник электрический Vitek VT-7025 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 337345
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2150
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1.2
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.26

Описание товара Чайник электрический Vitek VT-7025

Чайник VITEK VT-7025 ST, благодаря корпусу из нержавеющей стали, сохраняет первоначальный вид даже при регулярном применении. Модель имеет ручку эргономичной формы, которая не нагревается, предупреждает появление ожогов и обеспечивает безопасность эксплуатации. При отсутствии воды в колбе устройство не активируется, что исключает риск возникновения неисправностей. Производитель рекомендует удалять загрязнения посредством мягкой влажной салфетки и неабразивных моющих средств.Чайник VITEK VT-7025 ST рассчитан на домашнее и офисное использование, поскольку имеет объем, равный 1,7 л. Максимальная потребляемая мощность составляет 2100 Вт и позволяет экономить электрическую энергию. Модель оптимально подойдет для применения в темное время суток, так как оснащена яркой встроенной подсветкой. Комфортным условиям при хранении способствует предусмотренное в конструкции отделение, предназначенное для размещения сетевого шнура. О включении чайника сообщает особый индикатор, что создает дополнительное удобство в процессе эксплуатации.

Отзывы о товаре Чайник электрический Vitek VT-7025




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2150
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1.2
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Австрия
Описание
Чайник VITEK VT-7025 ST, благодаря корпусу из нержавеющей стали, сохраняет первоначальный вид даже при регулярном применении. Модель имеет ручку эргономичной формы, которая не нагревается, предупреждает появление ожогов и обеспечивает безопасность эксплуатации. При отсутствии воды в колбе устройство не активируется, что исключает риск возникновения неисправностей. Производитель рекомендует удалять загрязнения посредством мягкой влажной салфетки и неабразивных моющих средств.Чайник VITEK VT-7025 ST рассчитан на домашнее и офисное использование, поскольку имеет объем, равный 1,7 л. Максимальная потребляемая мощность составляет 2100 Вт и позволяет экономить электрическую энергию. Модель оптимально подойдет для применения в темное время суток, так как оснащена яркой встроенной подсветкой. Комфортным условиям при хранении способствует предусмотренное в конструкции отделение, предназначенное для размещения сетевого шнура. О включении чайника сообщает особый индикатор, что создает дополнительное удобство в процессе эксплуатации.
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Отзывы


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