Чайник электрический Vitek VT-7025
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Vitek VT-7025
Чайник VITEK VT-7025 ST, благодаря корпусу из нержавеющей стали, сохраняет первоначальный вид даже при регулярном применении. Модель имеет ручку эргономичной формы, которая не нагревается, предупреждает появление ожогов и обеспечивает безопасность эксплуатации. При отсутствии воды в колбе устройство не активируется, что исключает риск возникновения неисправностей. Производитель рекомендует удалять загрязнения посредством мягкой влажной салфетки и неабразивных моющих средств.Чайник VITEK VT-7025 ST рассчитан на домашнее и офисное использование, поскольку имеет объем, равный 1,7 л. Максимальная потребляемая мощность составляет 2100 Вт и позволяет экономить электрическую энергию. Модель оптимально подойдет для применения в темное время суток, так как оснащена яркой встроенной подсветкой. Комфортным условиям при хранении способствует предусмотренное в конструкции отделение, предназначенное для размещения сетевого шнура. О включении чайника сообщает особый индикатор, что создает дополнительное удобство в процессе эксплуатации.
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Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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