Top.Mail.Ru
Чайник электрический Kitfort КТ-6724 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Kitfort КТ-6724

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник КТ-6724 - фото 1
Чайник КТ-6724 - фото 2
Чайник КТ-6724 - фото 3
Чайник КТ-6724 - фото 4
Чайник КТ-6724 - фото 5
Чайник КТ-6724 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник КТ-6724 - фото 1
  • Чайник КТ-6724 - фото 2
  • Чайник КТ-6724 - фото 3
  • Чайник КТ-6724 - фото 4
  • Чайник КТ-6724 - фото 5
  • Чайник КТ-6724 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690634
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
27х21х21
Вес, кг.
2

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6724

Электрический чайник с электронным терморегулятором KT-6724 может не только вскипятить воду, но и нагревать её до температур 40, 70, 80 и 90 ?, что очень удобно при заваривании различных сортов чая.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6724




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Описание
Электрический чайник с электронным терморегулятором KT-6724 может не только вскипятить воду, но и нагревать её до температур 40, 70, 80 и 90 ?, что очень удобно при заваривании различных сортов чая.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Kitfort КТ-6724 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...