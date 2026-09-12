Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691793
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Описание товара Чайник электрический Korting KWK 0907 G
Электрический стеклянный чайник KWK 0907 G, имеющий объем 1.7 л и мощность 2200 Вт, сочетает в себе современный дизайн и высокую функциональность. Он оснащен цифровым LED-индикатором температуры и сенсорным управлением, а также обладает двойными стенками из цельной стеклянной колбы из высококачественного пластика. Эти характеристики не только оптимизируют процесс нагрева, но и позволяют использовать чайник в качестве термоса, поддерживая заданную температуру до 2 часов. Для обеспечения гибкости в приготовлении различных видов чая предусмотрены режимы температурного контроля в диапазоне от 70° до 100° С. Функции автоотключения при отсутствии жидкости и закипании, а также механизм автооткрытия крышки, способствуют повышению безопасности и удобства эксплуатации. Скрытый нагревательный элемент и поворотная подставка на 360° обеспечивают комфортное использование устройства в повседневных условиях.
Электрический стеклянный чайник KWK 0907 G, имеющий объем 1.7 л и мощность 2200 Вт, сочетает в себе современный дизайн и высокую функциональность. Он оснащен цифровым LED-индикатором температуры и сенсорным управлением, а также обладает двойными стенками из цельной стеклянной колбы из высококачественного пластика. Эти характеристики не только оптимизируют процесс нагрева, но и позволяют использовать чайник в качестве термоса, поддерживая заданную температуру до 2 часов. Для обеспечения гибкости в приготовлении различных видов чая предусмотрены режимы температурного контроля в диапазоне от 70° до 100° С. Функции автоотключения при отсутствии жидкости и закипании, а также механизм автооткрытия крышки, способствуют повышению безопасности и удобства эксплуатации. Скрытый нагревательный элемент и поворотная подставка на 360° обеспечивают комфортное использование устройства в повседневных условиях.
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