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Чайник электрический Bosch TWK2M167 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Bosch TWK2M167

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Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 1
Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 2
Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 3
Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 4
Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 5
Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 6
Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 7
Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 8
Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
267х237х158
  • Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 1
  • Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 2
  • Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 3
  • Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 4
  • Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 5
  • Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 6
  • Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 7
  • Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 8
  • Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
3 800 руб.  7 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692248
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Цвет
бежевый
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
267х237х158
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х23
Вес, кг.
1.6

Описание товара Чайник электрический Bosch TWK2M167

Чайник электрический Bosch TWK2M167, бежевый, гармонично дополнит любую кухню своим сдержанным дизайном и поможет оперативно нагреть воду для чая или кофе по утрам. С объемом 1,7 литра электро чайник вмещает достаточно жидкости, чтобы угостить компанию из четырех-пяти человек, без лишних хлопот с многократным кипячением. Мощность 2400 Вт обеспечивает быстрый нагрев, а закрытая спираль равномерно распределяет тепло, предотвращая образование накипи на стенках. Чайник электрический средний по габаритам удобен для хранения на полке или столе, а пластиковый корпус выдерживает ежедневные нагрузки без потери вида. Подставка с поворотом на 360 градусов позволяет легко снимать и ставить прибор одной рукой, даже в спешке. Функция Lift Switch Off автоматически обесточивает электрический чайник Bosch при снятии с цоколя, а защита от перегрева и отключение без воды минимизируют риски. Индикатор уровня воды помогает точно дозировать жидкость, чтобы избежать перелива, а индикация включения подсвечивает процесс работы. Съемный фильтр в носике упрощает очистку от налета, продлевая срок службы, а шнур длиной 0,8 метра дает свободу размещения рядом с розеткой. Электрический чайник Бош подойдет семьям с активным ритмом жизни, где важны надежность и простота в уходе, или для небольших офисов, где нужно быстро подготовить напитки для коллег. Автоматическое отключение при закипании сохраняет энергию и позволяет не беспокоиться о выключении вручную. Такой подход к безопасности делает его выбором для родителей с детьми или пожилых людей, ценящих спокойствие. В бежевом оттенке прибор выглядит элегантно, не отвлекая от уюта кухни, и справляется с задачами без лишнего шума или сложностей в эксплуатации.

Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK2M167

Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Елена Ж.

Достоинства:


Комментарий:
чайник понравился, не шумный, стильный, цвет супер, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Татьяна З.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, быстрый нагрев. Индикатор горит при нагреве воды, крышка плавно открывается кнопкой.



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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2400
Цвет
бежевый
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
267х237х158
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический Bosch TWK2M167, бежевый, гармонично дополнит любую кухню своим сдержанным дизайном и поможет оперативно нагреть воду для чая или кофе по утрам. С объемом 1,7 литра электро чайник вмещает достаточно жидкости, чтобы угостить компанию из четырех-пяти человек, без лишних хлопот с многократным кипячением. Мощность 2400 Вт обеспечивает быстрый нагрев, а закрытая спираль равномерно распределяет тепло, предотвращая образование накипи на стенках. Чайник электрический средний по габаритам удобен для хранения на полке или столе, а пластиковый корпус выдерживает ежедневные нагрузки без потери вида. Подставка с поворотом на 360 градусов позволяет легко снимать и ставить прибор одной рукой, даже в спешке. Функция Lift Switch Off автоматически обесточивает электрический чайник Bosch при снятии с цоколя, а защита от перегрева и отключение без воды минимизируют риски. Индикатор уровня воды помогает точно дозировать жидкость, чтобы избежать перелива, а индикация включения подсвечивает процесс работы. Съемный фильтр в носике упрощает очистку от налета, продлевая срок службы, а шнур длиной 0,8 метра дает свободу размещения рядом с розеткой. Электрический чайник Бош подойдет семьям с активным ритмом жизни, где важны надежность и простота в уходе, или для небольших офисов, где нужно быстро подготовить напитки для коллег. Автоматическое отключение при закипании сохраняет энергию и позволяет не беспокоиться о выключении вручную. Такой подход к безопасности делает его выбором для родителей с детьми или пожилых людей, ценящих спокойствие. В бежевом оттенке прибор выглядит элегантно, не отвлекая от уюта кухни, и справляется с задачами без лишнего шума или сложностей в эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Елена Ж.

Достоинства:


Комментарий:
чайник понравился, не шумный, стильный, цвет супер, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Татьяна З.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, быстрый нагрев. Индикатор горит при нагреве воды, крышка плавно открывается кнопкой.


Чайник электрический Bosch TWK2M167 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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