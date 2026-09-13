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Чайник электрический Hyundai HYK-S5503 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-S5503

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Чайник электрический Hyundai HYK-S5503 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S5503 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S5503 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S5503 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S5503 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S5503 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S5503 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5503 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5503 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5503 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5503 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5503 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5503 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5503 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719884
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Мощность, Вт
1200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
1.55

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S5503

Электрический чайник HYUNDAI HYK-S5503 – это стильный и функциональный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Модель HYK-S5503 отличается мощностью 1200 Вт, что позволяет быстро вскипятить воду. Корпус чайника выполнен из прочного металла, обеспечивая его долговечность и надежность. Удобная подставка с вращением на 360 градусов позволяет ставить чайник в любом положении. Чайник HYK-S5503 оснащен 5 режимами нагрева, что позволяет выбрать оптимальную температуру для различных видов чая и напитков. Благодаря инновационному титановому покрытию, чайник не только выглядит стильно, но и отличается повышенной стойкостью к коррозии. HYUNDAI HYK-S5503 - это идеальное сочетание дизайна, функциональности и качества.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S5503




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Мощность, Вт
1200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник HYUNDAI HYK-S5503 – это стильный и функциональный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Модель HYK-S5503 отличается мощностью 1200 Вт, что позволяет быстро вскипятить воду. Корпус чайника выполнен из прочного металла, обеспечивая его долговечность и надежность. Удобная подставка с вращением на 360 градусов позволяет ставить чайник в любом положении. Чайник HYK-S5503 оснащен 5 режимами нагрева, что позволяет выбрать оптимальную температуру для различных видов чая и напитков. Благодаря инновационному титановому покрытию, чайник не только выглядит стильно, но и отличается повышенной стойкостью к коррозии. HYUNDAI HYK-S5503 - это идеальное сочетание дизайна, функциональности и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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