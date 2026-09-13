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Характеристики
Мощность, Вт
1200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719884
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Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S5503
Электрический чайник HYUNDAI HYK-S5503 – это стильный и функциональный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Модель HYK-S5503 отличается мощностью 1200 Вт, что позволяет быстро вскипятить воду. Корпус чайника выполнен из прочного металла, обеспечивая его долговечность и надежность. Удобная подставка с вращением на 360 градусов позволяет ставить чайник в любом положении. Чайник HYK-S5503 оснащен 5 режимами нагрева, что позволяет выбрать оптимальную температуру для различных видов чая и напитков. Благодаря инновационному титановому покрытию, чайник не только выглядит стильно, но и отличается повышенной стойкостью к коррозии. HYUNDAI HYK-S5503 - это идеальное сочетание дизайна, функциональности и качества.
Электрический чайник HYUNDAI HYK-S5503 – это стильный и функциональный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Модель HYK-S5503 отличается мощностью 1200 Вт, что позволяет быстро вскипятить воду. Корпус чайника выполнен из прочного металла, обеспечивая его долговечность и надежность. Удобная подставка с вращением на 360 градусов позволяет ставить чайник в любом положении. Чайник HYK-S5503 оснащен 5 режимами нагрева, что позволяет выбрать оптимальную температуру для различных видов чая и напитков. Благодаря инновационному титановому покрытию, чайник не только выглядит стильно, но и отличается повышенной стойкостью к коррозии. HYUNDAI HYK-S5503 - это идеальное сочетание дизайна, функциональности и качества.
Чайник электрический Hyundai HYK-S5503 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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