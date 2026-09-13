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Чайник электрический Rondell RDE-WK880 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Rondell RDE-WK880

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Чайник электрический Rondell RDE-WK880 - фото 1
Чайник электрический Rondell RDE-WK880 - фото 2
Чайник электрический Rondell RDE-WK880 - фото 3
Чайник электрический Rondell RDE-WK880 - фото 4
Чайник электрический Rondell RDE-WK880 - фото 5
Чайник электрический Rondell RDE-WK880 - фото 6
Чайник электрический Rondell RDE-WK880 - фото 7
Чайник электрический Rondell RDE-WK880 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK880 - фото 1
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK880 - фото 2
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK880 - фото 3
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK880 - фото 4
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK880 - фото 5
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK880 - фото 6
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK880 - фото 7
  • Чайник электрический Rondell RDE-WK880 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714415
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Характеристики

Бренд
Rondell
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Съемная крышка
да
Размеры в упаковке, см
25х22х19
Вес, кг.
1.9

Описание товара Чайник электрический Rondell RDE-WK880

Электрочайник Rondell — это сочетание стиля и функциональности, идеально вписывающееся в любую современную кухню. С мощностью 2200 Вт чайник быстро нагревает воду, экономя ваше время. Съемная крышка обеспечивает удобство при наполнении и очистке, что делает использование прибора ещё более комфортным. Чайник выполнен в элегантном сером цвете и имеет корпус из металла, что гарантирует долговечность и устойчивость к повреждениям. Закрытый тип нагревательного элемента защищает его от накипи, продлевая срок службы устройства и облегчая уход за ним. Объем вместительностью 1,7 литра позволяет за один раз вскипятить значительное количество воды, что идеально для семейного использования или гостей. Модель Rondell станет надежным помощником на вашей кухне благодаря своему качеству и современному дизайну.

Отзывы о товаре Чайник электрический Rondell RDE-WK880




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rondell
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Съемная крышка
да
Описание
Электрочайник Rondell — это сочетание стиля и функциональности, идеально вписывающееся в любую современную кухню. С мощностью 2200 Вт чайник быстро нагревает воду, экономя ваше время. Съемная крышка обеспечивает удобство при наполнении и очистке, что делает использование прибора ещё более комфортным. Чайник выполнен в элегантном сером цвете и имеет корпус из металла, что гарантирует долговечность и устойчивость к повреждениям. Закрытый тип нагревательного элемента защищает его от накипи, продлевая срок службы устройства и облегчая уход за ним. Объем вместительностью 1,7 литра позволяет за один раз вскипятить значительное количество воды, что идеально для семейного использования или гостей. Модель Rondell станет надежным помощником на вашей кухне благодаря своему качеству и современному дизайну.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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