Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714415
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Описание товара Чайник электрический Rondell RDE-WK880
Электрочайник Rondell — это сочетание стиля и функциональности, идеально вписывающееся в любую современную кухню. С мощностью 2200 Вт чайник быстро нагревает воду, экономя ваше время. Съемная крышка обеспечивает удобство при наполнении и очистке, что делает использование прибора ещё более комфортным.
Чайник выполнен в элегантном сером цвете и имеет корпус из металла, что гарантирует долговечность и устойчивость к повреждениям. Закрытый тип нагревательного элемента защищает его от накипи, продлевая срок службы устройства и облегчая уход за ним.
Объем вместительностью 1,7 литра позволяет за один раз вскипятить значительное количество воды, что идеально для семейного использования или гостей. Модель Rondell станет надежным помощником на вашей кухне благодаря своему качеству и современному дизайну.
Электрочайник Rondell — это сочетание стиля и функциональности, идеально вписывающееся в любую современную кухню. С мощностью 2200 Вт чайник быстро нагревает воду, экономя ваше время. Съемная крышка обеспечивает удобство при наполнении и очистке, что делает использование прибора ещё более комфортным.
Чайник выполнен в элегантном сером цвете и имеет корпус из металла, что гарантирует долговечность и устойчивость к повреждениям. Закрытый тип нагревательного элемента защищает его от накипи, продлевая срок службы устройства и облегчая уход за ним.
Объем вместительностью 1,7 литра позволяет за один раз вскипятить значительное количество воды, что идеально для семейного использования или гостей. Модель Rondell станет надежным помощником на вашей кухне благодаря своему качеству и современному дизайну.
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