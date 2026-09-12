Чайник электрический Bosch TWK3M123
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
265х255х225
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703360
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
25.5
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
Bosch TWK3M123
Страна производства
Германия
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Габариты (ВxГxШ), мм
265х255х225
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х22
Вес, кг.
1.6
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK3M123
Откройте для себя идеальное сочетание стиля и функциональности с электрическим чайником Bosch TWK3M123. Этот элегантный прибор, выполненный из прочного пластика в изысканном черном цвете, станет неотъемлемой частью вашей кухни. С объемом 1,7 литра, он легко обеспечит горячими напитками всю семью, а скрытый нагревательный элемент и мощность 2400 Вт гарантируют быстрое кипячение воды.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
25.5
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
Bosch TWK3M123
Развернуть
Страна производства
Германия
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Габариты (ВxГxШ), мм
265х255х225
Страна производитель
Китай
Откройте для себя идеальное сочетание стиля и функциональности с электрическим чайником Bosch TWK3M123. Этот элегантный прибор, выполненный из прочного пластика в изысканном черном цвете, станет неотъемлемой частью вашей кухни. С объемом 1,7 литра, он легко обеспечит горячими напитками всю семью, а скрытый нагревательный элемент и мощность 2400 Вт гарантируют быстрое кипячение воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, белые
Теги товара: металлические, с терморегулятором, без пластика внутри, черные, металлические Bosch
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, белые
Теги товара: металлические, с терморегулятором, без пластика внутри, черные, металлические Bosch
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