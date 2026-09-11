Top.Mail.Ru
Чайник электрический Zelmer ZCK1274B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Zelmer ZCK1274B

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 1
Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 2
Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 3
Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 4
Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 5
Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 6
Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 7
Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 8
Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 9
Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 1
  • Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 2
  • Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 3
  • Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 4
  • Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 5
  • Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 6
  • Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 7
  • Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 8
  • Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 9
  • Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501143
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.18

Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK1274B

Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса нерж. сталь, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.

Отзывы о товаре Чайник электрический Zelmer ZCK1274B




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса нерж. сталь, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Zelmer ZCK1274B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...