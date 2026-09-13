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Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0)

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Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 1
Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 2
Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 3
Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 4
Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 5
Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 6
Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 7
Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 8
Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2000
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 1
  • Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 2
  • Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 3
  • Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 4
  • Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 5
  • Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 6
  • Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 7
  • Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 8
  • Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714080
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Мощность, Вт
2000
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х24
Вес, кг.
1.98

Описание товара Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0)

Электрический чайник, мощность 2000 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса металл/пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения.

Отзывы о товаре Чайник электрический Ariete 2877 Vintage (00C287703AR0)




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Мощность, Вт
2000
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник, мощность 2000 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса металл/пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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