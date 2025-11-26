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Чайник электрический Bosch TWK3P421 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Bosch TWK3P421

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Чайник электрический Bosch TWK3P421 - фото 2
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Чайник электрический Bosch TWK3P421 - фото 4
Чайник электрический Bosch TWK3P421 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
275х150x216
  • Чайник электрический Bosch TWK3P421 - фото 1
  • Чайник электрический Bosch TWK3P421 - фото 2
  • Чайник электрический Bosch TWK3P421 - фото 3
  • Чайник электрический Bosch TWK3P421 - фото 4
  • Чайник электрический Bosch TWK3P421 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
5 080 руб.  8 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388946
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
белый
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
275х150x216
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х23
Вес, кг.
1.6

Описание товара Чайник электрический Bosch TWK3P421

Основные характеристики Максимальный объём л.: 1.7 Мощность Вт.: 2400 Поддержание температуры: нет Установка температуры воды: нет Материал корпуса: металл Производитель: Bosch Категория: Электрические чайники Цвет модели: белый/черный Управление: механическое Расположение управления: на корпусе Потребляемая мощность кВТ: 2.4 Корпус Фильтр от накипи: да Тип фильтра: пластиковый Материал колбы: нержавеющая сталь Материал ручки: пластик Кнопка открытия крышки: на крышке Подставка: с возможностью вращения Окошко уровня воды: да Нагревательный элемент: закрытая спираль Функции Дорожный чайник: нет Заваривание чая: нет Дистанционное управление: нет Таймер: нет Длительное, повторное кипячение: нет Индикация температуры: нет Самоочистка: нет Безопасность Отключение при закипании: да Отключение при снятии: да Габариты Вес кг.: 1.2

Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK3P421

Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Екатерина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отзыв, спустя почти год использования: краска на чайнике начала облезать,снизу сочится вода. Разочарована.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Станислав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Чайником доволен, выглядит отлично, кипятит быстро. Немного неудобно его мыть, т.к. горлышко довольно узкое, но если рука не широкая, можно справиться.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень простецкий чайник, на фото выглядит более элегантно. Но, работает. Без коробки. Для дачи пойдёт.))
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный чайник шумит в меру старый более шумный был. а этот новее поэтому несколько тише. кипятит быстро. прошел день использования радость от нового рабочего чайника поутихла и можно дополнить отзыв) материал изделия менее прочный он легче предшественника в 2 раза. более полый скажем так. старый прослужил 10 лет. засекаем сколько этот продержится. в принципе лучше брать под металл так как пластик все пятна впитывает и отмывать сложно. но посмотрим) прошло полгода шумит как паровоз слышно аж за закрытой дверью и трясётся не очень устойчив отмывается норм))
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Nadezhda L.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень красивый и удобный , давно о таком мечтала , посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично упаковано. Из недостатков - очень шумный, за это снизила до 4
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, не сильно шумит. Запах пластика пропал после 2-го кипячения.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Константин Е.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный чайник. Шумит как и все не громче не тише. Кипятит тоже нормально, по времени не замерял. Объем удовлетворяет меньше не нужно. Выглядит лаконично, металлический.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Двирник С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, надежный, подходит по стилю. Пришел новый , хорошо упакованный.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, удобный. Кипятит тихо, быстро. Выглядит стильно. Рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
белый
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
275х150x216
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Основные характеристики Максимальный объём л.: 1.7 Мощность Вт.: 2400 Поддержание температуры: нет Установка температуры воды: нет Материал корпуса: металл Производитель: Bosch Категория: Электрические чайники Цвет модели: белый/черный Управление: механическое Расположение управления: на корпусе Потребляемая мощность кВТ: 2.4 Корпус Фильтр от накипи: да Тип фильтра: пластиковый Материал колбы: нержавеющая сталь Материал ручки: пластик Кнопка открытия крышки: на крышке Подставка: с возможностью вращения Окошко уровня воды: да Нагревательный элемент: закрытая спираль Функции Дорожный чайник: нет Заваривание чая: нет Дистанционное управление: нет Таймер: нет Длительное, повторное кипячение: нет Индикация температуры: нет Самоочистка: нет Безопасность Отключение при закипании: да Отключение при снятии: да Габариты Вес кг.: 1.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Екатерина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отзыв, спустя почти год использования: краска на чайнике начала облезать,снизу сочится вода. Разочарована.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Станислав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Чайником доволен, выглядит отлично, кипятит быстро. Немного неудобно его мыть, т.к. горлышко довольно узкое, но если рука не широкая, можно справиться.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень простецкий чайник, на фото выглядит более элегантно. Но, работает. Без коробки. Для дачи пойдёт.))
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный чайник шумит в меру старый более шумный был. а этот новее поэтому несколько тише. кипятит быстро. прошел день использования радость от нового рабочего чайника поутихла и можно дополнить отзыв) материал изделия менее прочный он легче предшественника в 2 раза. более полый скажем так. старый прослужил 10 лет. засекаем сколько этот продержится. в принципе лучше брать под металл так как пластик все пятна впитывает и отмывать сложно. но посмотрим) прошло полгода шумит как паровоз слышно аж за закрытой дверью и трясётся не очень устойчив отмывается норм))
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Nadezhda L.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень красивый и удобный , давно о таком мечтала , посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично упаковано. Из недостатков - очень шумный, за это снизила до 4
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, не сильно шумит. Запах пластика пропал после 2-го кипячения.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Константин Е.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный чайник. Шумит как и все не громче не тише. Кипятит тоже нормально, по времени не замерял. Объем удовлетворяет меньше не нужно. Выглядит лаконично, металлический.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Двирник С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, надежный, подходит по стилю. Пришел новый , хорошо упакованный.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, удобный. Кипятит тихо, быстро. Выглядит стильно. Рекомендую


Чайник электрический Bosch TWK3P421 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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