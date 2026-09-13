Top.Mail.Ru
Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0) - фото 1
Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0) - фото 2
Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0) - фото 3
Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0) - фото 4
Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0) - фото 5
Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2000
Цвет
голубой
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0) - фото 1
  • Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0) - фото 2
  • Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0) - фото 3
  • Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0) - фото 4
  • Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0) - фото 5
  • Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714077
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARIETE
Мощность, Вт
2000
Цвет
голубой
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х21
Вес, кг.
1.81

Описание товара Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0)

Чайник Ariete 2869/05 Vintage Light Blue — это функциональная и практичная модель, вмещающая до 1,7 л жидкости. Устройство, работающее от стандартной электрической сети с напряжением 220 В, характеризуется максимальной потребляемой мощностью 2000 Вт. Прочный корпус из нержавеющей стали характеризуется долговечностью, так как не подвержен износу, воздействию высокой температуры и механическим повреждениям. Предусмотренная производителем широкая пластиковая ручка эргономичной формы не скользит и не нагревается в процессе закипания воды.Электрический чайник Ariete 2869/05 Vintage Light Blue поставляется в комплекте со специальной подставкой, обеспечивающей возможность вращения на 360°. Модель оснащена прозрачной мерной шкалой с обозначениями, позволяющей осуществлять контроль количества жидкости в резервуаре. Полностью съемная металлическая крышка обладает максимально простой и удобной в эксплуатации конструкцией. Устройство, автоматически отключающееся в момент снятия с подставки, также снабжено надежной системой защиты, предотвращающей активацию нагрева в случае отсутствия воды в емкости.

Отзывы о товаре Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARIETE
Мощность, Вт
2000
Цвет
голубой
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Ariete 2869/05 Vintage Light Blue — это функциональная и практичная модель, вмещающая до 1,7 л жидкости. Устройство, работающее от стандартной электрической сети с напряжением 220 В, характеризуется максимальной потребляемой мощностью 2000 Вт. Прочный корпус из нержавеющей стали характеризуется долговечностью, так как не подвержен износу, воздействию высокой температуры и механическим повреждениям. Предусмотренная производителем широкая пластиковая ручка эргономичной формы не скользит и не нагревается в процессе закипания воды.Электрический чайник Ariete 2869/05 Vintage Light Blue поставляется в комплекте со специальной подставкой, обеспечивающей возможность вращения на 360°. Модель оснащена прозрачной мерной шкалой с обозначениями, позволяющей осуществлять контроль количества жидкости в резервуаре. Полностью съемная металлическая крышка обладает максимально простой и удобной в эксплуатации конструкцией. Устройство, автоматически отключающееся в момент снятия с подставки, также снабжено надежной системой защиты, предотвращающей активацию нагрева в случае отсутствия воды в емкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...