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Характеристики
Мощность, Вт
2000
Цвет
голубой
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714077
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Описание товара Чайник электрический Ariete 2869 Vintage (00C286905AR0)
Чайник Ariete 2869/05 Vintage Light Blue — это функциональная и практичная модель, вмещающая до 1,7 л жидкости. Устройство, работающее от стандартной электрической сети с напряжением 220 В, характеризуется максимальной потребляемой мощностью 2000 Вт. Прочный корпус из нержавеющей стали характеризуется долговечностью, так как не подвержен износу, воздействию высокой температуры и механическим повреждениям. Предусмотренная производителем широкая пластиковая ручка эргономичной формы не скользит и не нагревается в процессе закипания воды.Электрический чайник Ariete 2869/05 Vintage Light Blue поставляется в комплекте со специальной подставкой, обеспечивающей возможность вращения на 360°. Модель оснащена прозрачной мерной шкалой с обозначениями, позволяющей осуществлять контроль количества жидкости в резервуаре. Полностью съемная металлическая крышка обладает максимально простой и удобной в эксплуатации конструкцией. Устройство, автоматически отключающееся в момент снятия с подставки, также снабжено надежной системой защиты, предотвращающей активацию нагрева в случае отсутствия воды в емкости.
Чайник Ariete 2869/05 Vintage Light Blue — это функциональная и практичная модель, вмещающая до 1,7 л жидкости. Устройство, работающее от стандартной электрической сети с напряжением 220 В, характеризуется максимальной потребляемой мощностью 2000 Вт. Прочный корпус из нержавеющей стали характеризуется долговечностью, так как не подвержен износу, воздействию высокой температуры и механическим повреждениям. Предусмотренная производителем широкая пластиковая ручка эргономичной формы не скользит и не нагревается в процессе закипания воды.Электрический чайник Ariete 2869/05 Vintage Light Blue поставляется в комплекте со специальной подставкой, обеспечивающей возможность вращения на 360°. Модель оснащена прозрачной мерной шкалой с обозначениями, позволяющей осуществлять контроль количества жидкости в резервуаре. Полностью съемная металлическая крышка обладает максимально простой и удобной в эксплуатации конструкцией. Устройство, автоматически отключающееся в момент снятия с подставки, также снабжено надежной системой защиты, предотвращающей активацию нагрева в случае отсутствия воды в емкости.
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