Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
5 860 руб.
6 660
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614834
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вращение подставки на 360°, фильтр от накипи, отсек для шнура
Страна производства
Германия
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х22
Вес, кг.
1.6
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK7L461
Электрочайник Bosch TWK7L461 выполнен в белом корпусе из прочного и надежного материала - нержавеющей стали. Это обусловливает долговечность прибора. Модель оборудована скрытым нагревательным элементом, мощность которого достигает 2400 Вт, что позволяет ему быстро справляться с нагреванием воды. При закипании воды активируется автоматическое отключение устройства, что обеспечивает комфорт и безопасность пользования. Bosch TWK7L461 является очень вместительным чайником с внутренним объемом 1.7 л. С двух сторон устройства предусмотрены прозрачные окошки с нанесенной на них мерной шкалой, что позволяет определить уровень воды, чтобы при необходимости долить жидкость в колбу. Модель предусматривает встроенный световой индикатор работы, что позволяет определить состояние прибора. Электрочайник поддерживает защиту от перегрева, поэтому нагревательный элемент модели будет служить очень долго. Вращение корпуса на подставке поможет пользователю легко устанавливать чайник.
вращение подставки на 360°, фильтр от накипи, отсек для шнура
Страна производства
Германия
Мощность, Вт
2400
Развернуть
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Bosch TWK7L461 выполнен в белом корпусе из прочного и надежного материала - нержавеющей стали. Это обусловливает долговечность прибора. Модель оборудована скрытым нагревательным элементом, мощность которого достигает 2400 Вт, что позволяет ему быстро справляться с нагреванием воды. При закипании воды активируется автоматическое отключение устройства, что обеспечивает комфорт и безопасность пользования. Bosch TWK7L461 является очень вместительным чайником с внутренним объемом 1.7 л. С двух сторон устройства предусмотрены прозрачные окошки с нанесенной на них мерной шкалой, что позволяет определить уровень воды, чтобы при необходимости долить жидкость в колбу. Модель предусматривает встроенный световой индикатор работы, что позволяет определить состояние прибора. Электрочайник поддерживает защиту от перегрева, поэтому нагревательный элемент модели будет служить очень долго. Вращение корпуса на подставке поможет пользователю легко устанавливать чайник.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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