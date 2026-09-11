Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1400
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
257 x 247 x 218 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467456
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый
Электрочайник Smeg – это стильное и функциональное решение для вашей кухни. Мощностью 1400 Вт, он гарантирует быстрое кипячение воды, а объем 0,8 литра делает его идеальным для небольших семей или офисных пространств. Эстетичный и элегантный бежевый цвет придаст вашему интерьеру нотку изысканности и ретро-шарма, характерного для продуктов бренда Smeg.
Этот чайник не только красив, но и прочен – корпус выполнен из металла, что значительно увеличивает его долговечность. Удобный закрытый нагревательный элемент упрощает процесс очистки и предотвращает образование накипи.
Чайник весит всего 1 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Сетевой шнур длиной 1 метр позволяет установить его в любом удобном месте на вашей кухне.
Данный электрочайник производят в Китае, что обеспечивает высокое качество и доступную цену. Несмотря на отсутствие заварочного чайника, съемной крышки, подсветки и терморегулятора, он справляется со своей основной задачей – обеспечивая вас горячей водой для любимых напитков в считанные минуты. Идеальный выбор для тех, кто ценит стиль и простоту.
Электрочайник Smeg – это стильное и функциональное решение для вашей кухни. Мощностью 1400 Вт, он гарантирует быстрое кипячение воды, а объем 0,8 литра делает его идеальным для небольших семей или офисных пространств. Эстетичный и элегантный бежевый цвет придаст вашему интерьеру нотку изысканности и ретро-шарма, характерного для продуктов бренда Smeg.
Этот чайник не только красив, но и прочен – корпус выполнен из металла, что значительно увеличивает его долговечность. Удобный закрытый нагревательный элемент упрощает процесс очистки и предотвращает образование накипи.
Чайник весит всего 1 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Сетевой шнур длиной 1 метр позволяет установить его в любом удобном месте на вашей кухне.
Данный электрочайник производят в Китае, что обеспечивает высокое качество и доступную цену. Несмотря на отсутствие заварочного чайника, съемной крышки, подсветки и терморегулятора, он справляется со своей основной задачей – обеспечивая вас горячей водой для любимых напитков в считанные минуты. Идеальный выбор для тех, кто ценит стиль и простоту.
Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Smeg KLF05CREU кремовый