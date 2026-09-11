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Чайник электрический Smeg KLF05PGEU пастельный зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Smeg KLF05PGEU пастельный зеленый

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Чайник электрический Smeg KLF05PGEU - фото 1
Чайник электрический Smeg KLF05PGEU - фото 2
Чайник электрический Smeg KLF05PGEU - фото 3
Чайник электрический Smeg KLF05PGEU - фото 4
Чайник электрический Smeg KLF05PGEU - фото 5
Чайник электрический Smeg KLF05PGEU - фото 6
Чайник электрический Smeg KLF05PGEU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1400
Объем, л
0.8
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/пластик
  • Чайник электрический Smeg KLF05PGEU - фото 1
  • Чайник электрический Smeg KLF05PGEU - фото 2
  • Чайник электрический Smeg KLF05PGEU - фото 3
  • Чайник электрический Smeg KLF05PGEU - фото 4
  • Чайник электрический Smeg KLF05PGEU - фото 5
  • Чайник электрический Smeg KLF05PGEU - фото 6
  • Чайник электрический Smeg KLF05PGEU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467455
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
бирюза
Прочее
индикация включения
Страна производства
Италия
Мощность, Вт
1400
Объем, л
0.8
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х22
Вес, кг.
1.9

Описание товара Чайник электрический Smeg KLF05PGEU пастельный зеленый

Электрический чайник Smeg KLF05PBEU выполненный в стиле 50-х годов, подчеркнёт индивидуальность интерьера и станет настоящим украшением Вашей кухни в квартире или загородном доме. Обеспечивает быстрый нагрев, максимальный комфорт и безопасность использования. Корпус с двойными стенками: внешние изготовлены из пластика, внутренние – из нержавеющей стали.



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Чайник электрический Smeg KLF05PGEU пастельный зеленый




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
бирюза
Прочее
индикация включения
Страна производства
Италия
Мощность, Вт
1400
Объем, л
0.8
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Развернуть
Материал корпуса
металл/пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Smeg KLF05PBEU выполненный в стиле 50-х годов, подчеркнёт индивидуальность интерьера и станет настоящим украшением Вашей кухни в квартире или загородном доме. Обеспечивает быстрый нагрев, максимальный комфорт и безопасность использования. Корпус с двойными стенками: внешние изготовлены из пластика, внутренние – из нержавеющей стали.


Теги товара: металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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