Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
красный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
26,16 x 17,8 x 22,6 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 487699
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Описание товара Чайник электрический KitchenAid 5KEK1222EER красный
Электрочайник KitchenAid - это сочетание стиля и функциональности, созданное для современных кухонь. Изящный и компактный дизайн в красном цвете делает этот чайник не только практичным, но и стильным дополнением вашего интерьера. С металлическим корпусом он обеспечивает надежность и долговечность.
С мощностью 2200 Вт чайник быстро нагревает воду объемом 1,25 литра, что позволяет сэкономить ваше время. Закрытый нагревательный элемент способствует безопасному использованию и легкой очистке. Съемная крышка обеспечивает удобный доступ для наполнения и очистки.
Электрочайник не оснащен заварочным чайником и функцией терморегулятора, что делает его простым и быстрым в использовании. Благодаря длине сетевого шнура в 1 метр вы сможете удобно разместить чайник на вашей кухне. KitchenAid, известный своим качеством и надежностью, предлагает этот продукт, произведенный в Китае, как идеальный вариант для тех, кто ценит стиль и удобство в каждой детали.
Электрочайник KitchenAid - это сочетание стиля и функциональности, созданное для современных кухонь. Изящный и компактный дизайн в красном цвете делает этот чайник не только практичным, но и стильным дополнением вашего интерьера. С металлическим корпусом он обеспечивает надежность и долговечность.
С мощностью 2200 Вт чайник быстро нагревает воду объемом 1,25 литра, что позволяет сэкономить ваше время. Закрытый нагревательный элемент способствует безопасному использованию и легкой очистке. Съемная крышка обеспечивает удобный доступ для наполнения и очистки.
Электрочайник не оснащен заварочным чайником и функцией терморегулятора, что делает его простым и быстрым в использовании. Благодаря длине сетевого шнура в 1 метр вы сможете удобно разместить чайник на вашей кухне. KitchenAid, известный своим качеством и надежностью, предлагает этот продукт, произведенный в Китае, как идеальный вариант для тех, кто ценит стиль и удобство в каждой детали.
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