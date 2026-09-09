Чайник электрический Smeg KLF03SSEU хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 288635
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
серый
Защита
блокировка крышки / блокировка включения без воды
Основной цвет
серый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикатор уровня воды
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Италия
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х24
Вес, кг.
2
Описание товара Чайник электрический Smeg KLF03SSEU хром
Нескользящие ножки обеспечивают устойчивость чайника. База дополнена отсеком для хранения шнура.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
серый
Защита
блокировка крышки / блокировка включения без воды
Основной цвет
серый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикатор уровня воды
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Италия
Развернуть
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Нескользящие ножки обеспечивают устойчивость чайника. База дополнена отсеком для хранения шнура.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, белые
Теги товара: металлические, с терморегулятором, без пластика внутри, серые
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, белые
Теги товара: металлические, с терморегулятором, без пластика внутри, серые
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