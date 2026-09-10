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Чайник электрический Smeg KLF03PGEU пастельный зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Smeg KLF03PGEU пастельный зеленый

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Чайник электрический Smeg KLF03PGEU пастельный зеленый - фото 1
Чайник электрический Smeg KLF03PGEU пастельный зеленый - фото 2
Чайник электрический Smeg KLF03PGEU пастельный зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
246 х 223 х 170 мм
  • Чайник электрический Smeg KLF03PGEU пастельный зеленый - фото 1
  • Чайник электрический Smeg KLF03PGEU пастельный зеленый - фото 2
  • Чайник электрический Smeg KLF03PGEU пастельный зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 337396
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
зеленый
Комплектация
Чайник, инструкция
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
246 х 223 х 170 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х23
Вес, кг.
3

Описание товара Чайник электрический Smeg KLF03PGEU пастельный зеленый

Электрочайник Smeg — это стильное и надежное устройство для быстрого кипячения воды. Он обладает мощностью 2400 Вт, что обеспечивает быстрое нагревание, и объемом 1,7 литра, достаточным для приготовления нескольких чашек чая или кофе. Дизайн чайника выполнен в элегантном зеленом цвете, что делает его прекрасным дополнением к любому интерьеру. Корпус устройства изготовлен из высококачественного металла, обеспечивая долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Закрытый тип нагревательного элемента способствует большей безопасности и облегчает уход за чайником. Несмотря на отсутствие терморегулятора и подсветки, простота в использовании делает этот чайник идеальным выбором для тех, кто ценит функциональность и стиль. Чайник Smeg имеет компактные размеры и весит всего 1,6 кг, что позволяет легко перемещать его по кухне. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, предоставляя достаточно свободы для удобного подключения к сети. Это изделие изготавливается в Китае, отвечая высоким стандартам качества, присущим бренду Smeg. С таким электрочайником каждое чаепитие станет приятным и уютным ритуалом.

Отзывы о товаре Чайник электрический Smeg KLF03PGEU пастельный зеленый




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
зеленый
Комплектация
Чайник, инструкция
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
246 х 223 х 170 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Smeg — это стильное и надежное устройство для быстрого кипячения воды. Он обладает мощностью 2400 Вт, что обеспечивает быстрое нагревание, и объемом 1,7 литра, достаточным для приготовления нескольких чашек чая или кофе. Дизайн чайника выполнен в элегантном зеленом цвете, что делает его прекрасным дополнением к любому интерьеру. Корпус устройства изготовлен из высококачественного металла, обеспечивая долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Закрытый тип нагревательного элемента способствует большей безопасности и облегчает уход за чайником. Несмотря на отсутствие терморегулятора и подсветки, простота в использовании делает этот чайник идеальным выбором для тех, кто ценит функциональность и стиль. Чайник Smeg имеет компактные размеры и весит всего 1,6 кг, что позволяет легко перемещать его по кухне. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, предоставляя достаточно свободы для удобного подключения к сети. Это изделие изготавливается в Китае, отвечая высоким стандартам качества, присущим бренду Smeg. С таким электрочайником каждое чаепитие станет приятным и уютным ритуалом.
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Отзывы


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