Чайник электрический Smeg KLF03PGEU пастельный зеленый
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Smeg KLF03PGEU пастельный зеленый
Электрочайник Smeg — это стильное и надежное устройство для быстрого кипячения воды. Он обладает мощностью 2400 Вт, что обеспечивает быстрое нагревание, и объемом 1,7 литра, достаточным для приготовления нескольких чашек чая или кофе. Дизайн чайника выполнен в элегантном зеленом цвете, что делает его прекрасным дополнением к любому интерьеру. Корпус устройства изготовлен из высококачественного металла, обеспечивая долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Закрытый тип нагревательного элемента способствует большей безопасности и облегчает уход за чайником. Несмотря на отсутствие терморегулятора и подсветки, простота в использовании делает этот чайник идеальным выбором для тех, кто ценит функциональность и стиль. Чайник Smeg имеет компактные размеры и весит всего 1,6 кг, что позволяет легко перемещать его по кухне. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, предоставляя достаточно свободы для удобного подключения к сети. Это изделие изготавливается в Китае, отвечая высоким стандартам качества, присущим бренду Smeg. С таким электрочайником каждое чаепитие станет приятным и уютным ритуалом.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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