Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
275 х 226 х 171 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 438324
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Описание товара Чайник электрический Smeg KLF04BLEU черный
Электрочайник Smeg KLF04BLEU выполнен в черном корпусе из нержавеющей стали. Благодаря сдержанному дизайну и аккуратным линиям данная модель сможет функционально дополнить и украсить кухню в любом стиле.
Нагревание воды в электрочайнике Smeg KLF04BLEU осуществляется при помощи специального нагревательного элемента, мощность которого достигает 2400 Вт, что обеспечивает кипячение до 100 °C за считанные мгновения. Для защиты элемента от накипи и ржавчины поверх расположена герметичная пластина из нержавеющей стали. Данная модель электрочайника отличается повышенной безопасностью использования благодаря наличию функции автоматического отключения при достижении максимальной температуры и при снятии с подставки. Также предусмотрена защита от перегрева.
Электрочайник Smeg KLF04BLEU вмещает до 1.7 литра воды. Для контроля уровня жидкости на корпусе предусмотрена удобная шкала. Подставка позволяет вращать чайник на 350°, что обеспечивает легкий доступ к руче без риска обжечься паром. В носике чайника предустановлен фильтр для очистки воды от накипи. Электропитание осуществляется от сети 220 В.
Электрочайник Smeg KLF04BLEU выполнен в черном корпусе из нержавеющей стали. Благодаря сдержанному дизайну и аккуратным линиям данная модель сможет функционально дополнить и украсить кухню в любом стиле.
Нагревание воды в электрочайнике Smeg KLF04BLEU осуществляется при помощи специального нагревательного элемента, мощность которого достигает 2400 Вт, что обеспечивает кипячение до 100 °C за считанные мгновения. Для защиты элемента от накипи и ржавчины поверх расположена герметичная пластина из нержавеющей стали. Данная модель электрочайника отличается повышенной безопасностью использования благодаря наличию функции автоматического отключения при достижении максимальной температуры и при снятии с подставки. Также предусмотрена защита от перегрева.
Электрочайник Smeg KLF04BLEU вмещает до 1.7 литра воды. Для контроля уровня жидкости на корпусе предусмотрена удобная шкала. Подставка позволяет вращать чайник на 350°, что обеспечивает легкий доступ к руче без риска обжечься паром. В носике чайника предустановлен фильтр для очистки воды от накипи. Электропитание осуществляется от сети 220 В.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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